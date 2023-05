Zaczęło się. Grafiki AI coraz częściej wykorzystywane przez duże podmioty

Trudno odmówić jej tego, że wygląda świetnie, a przechodząc obok niej na ulicy zapewne nie zauważylibyśmy niczego, co wskazywałoby na to, że jej autorem nie jest do końca człowiek.

Na reklamie możemy przeczytać: "Na tym zdjęciu prawdziwe są tylko emocje towarzyszące dołączeniu do klubu, za resztę dziękujemy sztucznej inteligencji" — co jasno wskazuje na to, że została wygenerowana przez AI. Tylko ile osób faktycznie przeczyta tę informację?

Warto też przywołać sprawę Amnesty International, która umieściła w internecie obrazy, które miały ilustrować protesty odbywające się w Kolumbii w 2021 roku. Naturalnie wydaje się, że to relacja z miejsca zdarzenia, jednak w tweecie mogliśmy przeczytać, że zdjęcia wygenerowała sztuczna inteligencja.

Organizacja mówi, że choć w poprzednich raportach korzystała z faktycznych zdjęć wykonanych podczas wydarzeń, teraz zdecydowała się użyć zdjęć z generatora AI, by chronić tożsamość protestujących. Rzecznik Amnesty International powiedział, że niektórzy z protestujących wciąż są ścigani przez kolumbijskie władze za zaangażowanie w protesty.

To spotkało się ze sporą krytyką internautów. Organizacja usunęła zdjęcia, ponieważ, jak tłumaczy, nie chce, żeby krytyka spowodowana skorzystaniem z generatora obrazów AI odwróciła uwagę od prawdziwego problemu.

Nie da się więc ukryć, że wykorzystywanie obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję jest kontrowersyjne, nawet jeśli używające tego rozwiązania podmioty przyznają, że z takiej technologii korzystają.

Pojawiają się standardowe już kwestie dotyczące odbierania pracy ludzkim artystom, tego, że wygenerowane obrazy są właściwie w jakimś stopniu plagiatem. Problemem jest też kwestia odpowiedniego oznaczenia i tego, jak często przez nieuwagę tego typu obrazy mogą zostać uznane za rzeczywistość bez zagłębiania się w szczegóły przedstawionych informacji, a przecież generatory obrazów AI mogą być również wykorzystywane do przedstawiania nieprawdziwych faktów.