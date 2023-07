Spis treści: 01 Google kasuje konta użytkowników

02 Usunięcie konta Google. Dlaczego firma je kasuje?

03 Konta Google i inne usługi

Google kasuje konta użytkowników

Google poinformowało swoich użytkowników o zmianach w polityce dotyczącej braku aktywności na kontach użytkowników. Zgodnie z najnowszą informacją przekazaną przez firmę, sporo kont zostanie usuniętych. Google skasuje nasze konto, jeżeli nie było na nim aktywności od przynajmniej 2 lat. Oznacza to, że jeżeli macie jakieś stare konto Gmail, na które się od dawna nie logowaliście, to już niedługo zostanie usunięte.

Nieaktywne konta Google będą usuwane od 1 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że mamy jeszcze trochę czasu na sprawdzenie, czy dotyczy to kont, na których mamy ważne pliki, maile i nie tylko. W tym czasie możemy się też zalogować, dzięki czemu niczego nie stracimy.

Google usuwa konta. Jakie są tego konsekwencje?

Zmiana dotyczy tylko tych kont, na których nie odnotowano żadnej aktywności w ciągu ostatnich 2 lat

Do grudnia 2023 nie zostaną usunięte żadne konta - dopiero od ostatniego miesiąca tego roku Google rozpocznie usuwanie nieaktywnych kont

Przed usunięciem konta Google kilkukrotnie poinformuje nas o takiej możliwości. Kontakt nastąpi poprzez główne i pomocnicze adresy email

Gdy konto Google zostanie usunięte, nie można użyć ponownie tego adresu email

Oznacza to, że jeżeli macie swoje główne konto Google i korzystacie z niego choćby raz na rok, to nie ma się czego obawiać. Najlepszym sposobem na uniknięcie usunięcia konta jest zalogowanie się na nie. Google podpowiada również, jakie działania są uznawane za aktywność na koncie:

Korzystanie z dysku Google

Czytanie i pisanie wiadomości email

Oglądanie filmów w serwisie YouTube

Pobieranie aplikacji (np. Google Play)

Używanie wyszukiwarki Google

Korzystanie z funkcji Zaloguj przy pomocy Google

Usunięcie konta Google. Dlaczego firma je kasuje?

Jak podano w oficjalnym komunikacie. Zmiana okresu dotyczącego braku aktywności na koncie wiąże się z bezpieczeństwem. Google chcąc zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników (w tym informacji na temat ich kont czy zapisanych plików) będzie kasować te konta, które są nieaktywne od dłuższego czasu.

Wszystko po to, aby zniwelować ryzyko przejęcia tych kont wraz z ich zawartością. Warto zatem odzyskać stary adres Gmail, sprawdzić co tam zostało i ewentualnie dokonać archiwizacji. Kto wie, może odkryjemy interesujące maile i pliki, o istnieniu których zapomnieliśmy.

Konta Google i inne usługi

Jeżeli jakimś cudem zapomnieliście o usługach Google, to teraz jest świetny moment na to, aby do nich powrócić. Niedawno firma zapowiedziała świetną funkcję, która zostanie dodana do przeglądarki Google Chrome. Chodzi o podgląd linków przed kliknięciem. To rozwiązanie nie tylko przyspiesza proces szukania informacji, ale również pomaga w dbaniu o nasze bezpieczeństwo.

Warto przetestować przeglądarkę, jak i cały pakiet usług Google, które są dostępne za darmo.