Istnieją różne sposoby poprawiania komfortu i bezpieczeństwa jazdy samochodem zimą czy podczas opadów. Standardem jest zaopatrywanie się w opony zimowe, w ekstremalnych sytuacjach w grę wchodzą łańcuchy na koła. Firma Michelin poszła jednak w inną stronę, proponując proste w użyciu skarpety na opony.

Zamiast kapcia, skarpety

Michelin zaprezentowało swój pomysł, który ma na celu znaczące zwiększenie bezpieczeństwa z jazdy i przyczepności pojazdu, jednocześnie nie wymagając od kierowcy praktycznie żadnego wysiłku w montażu. Skarpety na opony francuskiej firmy zakłada się w zaledwie dwie minuty i od razu są one gotowe do jazdy.

Jak podaje producent, przed wprowadzeniem produktu na rynek przeprowadzono szereg testów tekstylnych skarpet na opony, a wyniki były jednoznaczne — pozytywnie wpływają one na utrzymywanie przez pojazd trakcji, zapobiegają wpadaniu w poślizg i nadają się do użytku zarówno zimą i w śniegu, jak i podczas opadów deszczu. Co ciekawe, w przeciwieństwie do opon zimowych, skarpety Michelin mogą być stosowane o dowolnej porze roku.

Zamiast całosezonowych opon, Michelin SOS Grip

Zaletą Michelin SOS Grip okazuje się wszechstronność. Wspomniane skarpety na opony mogą być stosowane latem lub zimą, a producent przygotował różne rozmiary i wersje swojego produktu. Firma twierdzi, że 10 dostępnych wariantów jest w stanie pokryć do 90% pojazdów drogowych, od małych kompaktów po limuzyny czy SUVy. No i ten montaż - 2 minuty to wystarczająco mało, aby zabrać je w trasę i pozwolić sobie na szybkie nałożenie zależnie od panujących warunków.

Łatwe i szybkie w montażu skarpety Michelin SOS Grip są również kompatybilne z pojazdami wyposażonymi w ESP, ABS i nadają się do pojazdów ze zmniejszonymi nadkolami.

Tekstylne skarpety na opony zostały wyposażone w paski utrzymujące je wokół koła w czasie jazdy. Producent chwali się ultrachłonnym materiałem, z którego przygotowano produkt, a także systemem Night Vision Security, który zapewnia widoczność naszej opony w nocy i ma pomóc w uniknięciu kolizji.

Opony zimowe nadal konieczne

Choć Michelin SOS Grip jest rozwiązaniem pomocnym i łatwym w użyciu, to zdecydowanie nie zastąpi on opon zimowych, które są koniecznością dla kierowców w Polsce. Każdego roku wielu z nich głowi się, kiedy powinno zmieniać się opony na zimowe. Niestety, nie brak sytuacji, gdy takie decyzje są podejmowane dopiero po pierwszym śniegu.

W rzeczywistości, opony zimowe najlepiej jest założyć wtedy, gdy odnotowywane temperatury spadają poniżej 7 stopni Celsjusza. Warto zapoznać się z kalendarzami dostępnymi w Internecie. Dla przykładu, osoby z województwa zachodniopomorskiego, które jeżdżą głównie wieczorem i w nocy, powinny były zaopatrzyć się w zimowe opony już 28 października. Dla osób poruszających się w ciągu dnia termin ten został ustalony (umownie, oczywiście), na 11 listopada.