Ile koni mechanicznych ma silnik waszego samochodu? Z pewnością daleko mu będzie pod tym względem do Insanity Jet Car, który był budowany latami przez pasjonata lotnictwa oraz motoryzacji Ryana McQueena. Pojazd z daleka wygląda jak auto sportowe, ale pod względem możliwości wyprzedza samochody produkowane seryjnie. Jego silniki mają moc przekraczającą 18 tys. KM!



Insanity Jet Car ma silniki odrzutowe Rolls-Royce'a

Cała historia rozpoczęła się, gdy Ryan McQueen miał 18 lat i zobaczył legendarnego Lesa Shockleya oraz jego ciężarówkę odrzutową Shockwave. Pomysł przypadł mu do gustu. Po upływie kolejnych kilkunastu lat doszedł do wniosku, że chce zbudować coś podobnego. Tak narodził się pomysł stworzenia Insanity Jet Car.

Budowa samochodu pochłonęła długie lata. Twórca projektu nie miał pojęcia o tym, jak tworzy się auta, a już na pewno tego typu. Zaczął jednak pogłębiać wiedzę i z czasem doszedł do wniosku, że Ferrari Enzo ma wystarczają szerokie nadwozie, aby zmieścić tam dwa silniki odrzutowe.

W aucie umieszczono silniki odrzutowe Rolls-Royce'a, które zaprojektowano w latach 50. Potem były one testowane m.in. przez brytyjskie lotnictwo czy Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Zdobycie egzemplarzy nie było proste, ale się udało. Potem McQueen zaczął tworzyć inne elementy i tutaj czerpał wiedzę m.in. z YouTube'a oraz od specjalistów, z którymi spotykał się na torach wyścigowych.

Twórca samochodu nauczył się spawać oraz wykorzystywać włókna węglowe. Zbudowanie Insanity Jet Car zajęło mu aż 17 lat! Z pewnością jednak nie można uznać tego czasu za zmarnowany.

Samochód odrzutowy ma pojechać z prędkością ponad 600 km/h

McQueen już wcześniej chciał zaprezentować możliwości pojazdu na torze wyścigowym, ale jego plany pokrzyżowała pandemia Covid-19. Teraz postanowił wrócić do pomysłu i twierdzi, że Insanity Jet Car będzie w stanie osiągnąć prędkość aż 400 mil na godzinę (ponad 640 km na godzinę)!

Trzeba przyznać, że Insanity Jet Car robi wrażenie. Oczywiście nie jest to samochód, który trafi do produkcji i nie będzie go można kupić. Możecie jednak pójść w ślady McQueena i spróbować samodzielnie zbudować podobny pojazd. Jemu się udało.