Czy "najlepsza dywizja Rosji" zatrzyma Ukraińców?

Przerzucając elitarną dywizję w region Robotyne Rosjanie pokazują, jak poważnie traktują możliwość przebicia ich pozycji na drodze do miasta Tokmak. Ta decyzja może być postawieniem wszystkiego na jedną kartę w obronie kluczowego odcinka.

Rosjanie zakładają pewnie, że elementy 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej pomogą zatrzymać Ukraińców w pochodzie na Tokmak, a nawet Melitopol dzięki ogromnej sieci linii obronnych, zbudowanych w oczekiwaniu na kontrofensywę. Ukraińcy potrzebowali aż 2,5 miesiąca do przebicia linii w okolicach Robotyne. Spotkanie na swojej drodze kolejnych umocnień, obsadzonych nie tylko przez doborowe, ale także niewymęczone jednostki, może faktycznie zatrzymać rozpędzone wojska.

Naturalnie jednak zabranie części oddziałów 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej z regionu Kreminny otwiera tam możliwości ataku Ukraińców. Rosjanie mogą zakładać, że nawet bez nich nie da się przeforsować obrony. Bardziej prawdopodobna jest jednak teza, że chcą po prostu wzmocnić obronę na kierunku Tokmaka, nadając temu rejonowi priorytet, na co wskazuje szybkość rozmieszczenia niedaleko Robotyne. Tu Rosjanie muszą po prostu wybrać, co ma dla nich większą wartość.

Przerzucenie oddziałów elitarnej dywizji wskazuje, że Rosjanie mają duży problem. Każdy krok naprzód w kierunku zaporoskim zbliża front do Melitopolu, Morza Azowskiego i ostatecznie Krymu. Rosjanie są w stanie rzucić wszystko, aby zatrzymać ten pochód. Jednak jeśli nie uda się to nawet elementom ich 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej, czeka ich spory problem, bo Ukraińców nic już wówczas w tym regionie nie zatrzyma. Co warto zauważyć, dojdzie do tego, gdy strategiczne rezerwy okupanta będą już mocno uszczuplone...