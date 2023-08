I choć są one ograniczone odległością, bo drony mają do 40 km zasięgu i mogą pozostawać w powietrzu do 3 godzin, to możliwość przenoszenia do 5 kg ładunków jest trudna do zignorowania. I ostatnie ataki pokazują, że Ukraińcy opracowali sposób zmiany kartonowych UAV w skuteczne drony-kamikadze, a w sieci nie brakuje doniesień wskazujących na łączenie ich z minami przeciwpiechotnymi MON-50, amunicją kasetową czy granatami przeciwpancernymi.

