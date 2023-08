Dodatkowo wersje cyfrowe posiadają szklaną trójwarstwową strukturę, zaś analogowe mają dwuwarstwową strukturę, co ma zapewniać realistyczny wygląd. Jeden z minimodeli na ekranie ma mapę świata, a także malutki kompas. Jak zapewnia Designboom: "element wizualny trzy w jednym w połączeniu z wyglądem Casio może przyciągnąć wzrok".

Casio stwierdza również, że nowy sprzęt wygląda zupełnie jak oryginał, tylko jest w miniaturowej wersji. Ponadto firma zaznacza, że minizegarki są w pełni funkcjonalne, chociaż niektóre portale branżowe zaznaczają, że mogą wystąpić problemy w ich użytkowaniu ze względu na bardzo malutkie przyciski. "Zegarkowe pierścionki" są regulowane, dzięki czemu można je dostosować do każdego palca.

Jak donosi Designboom minizegarki w sklepach internetowych zostały już wyprzedane. Dlatego też konieczna jest cierpliwość przy próbie zakupu przez internet (należy poczekać na następną dostawę).

Casio, jedna z najpopularniejszych marek zegarów

Casio zostało założone już w 1946 roku przez Tadao Kashio. Firma swoją główną siedzibę ma w Tokio w Japonii. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od nazwiska twórcy, które jest zapisane w rōmaji - jest to łacińska transkrypcja wyrazów japońskich.

Casio posiada bardzo bogaty asortyment, produkuje m.in. zegarki, kalkulatory, cyfrowe aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, telefony komórkowe, keyboardy, czy projektory. Pierwszym urządzeniem wprowadzonym do sprzedaży przez firmę była fajka yubiwa, która pozwalała na dopalenie papierosa do samego końca. W 1946 roku był to prawdziwy hit.

Z kolei pierwszy zegarek powstał w 1974 roku, był nim Casiotron. Posiadał on mechanizm kwarcowy, który został wymyślony zaledwie 2 lata wcześniej. Zamontowany był tutaj również wyświetlacz LCD.