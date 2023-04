Żelazna Kopuła antyrakietowa Izraela w akcji. Oto nagrania

Możliwości systemu antyrakietowego Żelazna Kopuła

System Żelazna Kopuła działa na powierzchni ok. 150 kilometrów kwadratowych i jest w stanie wykryć oraz zniszczyć pociski/rakiety lecące na dystansie do 70 kilometrów. Co ciekawe, dopiero od niedawna system może strącać drony kamikadze. Eksperci szacują, że skuteczność Żelaznej Kopuły wynosi ok. 90 procent. To dużo, ale armia Izraela nie ustaje w swoich wysiłkach nad zwiększeniem efektywności, ponieważ ataki Hamasu są coraz intensywniejsze.