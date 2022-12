Zełenski zaprasza Muska do Ukrainy. Prezydent Ukrainy stracił cierpliwość!

Dawid Szafraniak Technologia

W swojej niedawnej Wołodymyr Zełeński odniósł się do kontrowersyjnej propozycji, którą Elon Musk wystosował (a jakże) przy pomocy Twittera. Zdaniem miliardera, znalazł on sposób na rozwiązanie konfliktu mającego miejsce za naszą wschodnią granicą. Opublikowana opinia wraz z ankietą sprawiły, że prezydent Ukrainy stracił cierpliwość i zaprosił tę jakże barwną postać do swojego kraju.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski stracił cierpliwość do Muska i zaprosił go do Ukrainy! / ABACA/Abaca/East News / East News