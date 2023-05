Zobacz, kto właśnie zmarł. Kolejne oszustwo na Facebooku

Nikt nie umarł. Nie klikaj tego

Wyobraźcie sobie, że dostajecie wiadomość informującą o śmierci kogoś z rodziny lub znajomego. Od razu macie ochotę kliknąć na dołączony link, żeby dowiedzieć się więcej, prawda? Pod żadnym pozorem tego nie róbcie, bo możecie stracić sporo pieniędzy.

Jak informuje Daily Mail w swoim ostatnim raporcie, "Zobacz, kto właśnie zmarł", bo o tym właśnie mowa, to jedno z popularniejszych oszustw, które dotyka obecnie australijskich użytkowników, ale podobną wiadomość od cyberprzestępców może otrzymać każdy z nas.

Wszystko zaczyna się od bezpośrednich wiadomości o treści mniej więcej "Zobacz, kto zmarł. Wydaje mi się, że się znaliście", do których dołączony jest link.

Jeśli potencjalna ofiara go kliknie i wpisze na wyświetlonej stronie dane logowania do Facebooka, to z miejsca zablokuje swój dostęp do tej platformy. Co więcej, na jej urządzeniu instalowane jest złośliwe oprogramowania, które może śledzić i zdobywać poufne informacje, w tym dane logowania, np. do usług bankowych.