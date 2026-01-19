Katastrofa kolejowa w Adamuz w Hiszpanii z 18 stycznia, gdzie wykolejenie pociągu Iryo doprowadziło do kolizji z nadjeżdżającym składem Alvia, doprowadziła co najmniej 39 ofiar śmiertelnych i wystąpienia poważnych obrażeń u ponad 150 kolejnych osób. Wstępne raporty wskazują na możliwe przyczyny takie jak uszkodzone złącze szyny lub problemy z utrzymaniem torów, mimo faktu, że niedawno linia była modernizowana. Eksperci od kolejnictwa uważają, że to zdarzenie podkreśla pilną potrzebę wdrożenia zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji, aby zapobiegać podobnym tragediom. Nowoczesne systemy mogą monitorować infrastrukturę w czasie rzeczywistym, przewidywać awarie i automatyzować reakcje, znacząco podnosząc bezpieczeństwo kolei szybkich prędkości.

Jedną z kluczowych innowacji jest predykcyjne utrzymanie oparte na AI, które analizuje dane z sensorów IoT umieszczonych na torach i w pociągach. Algorytmy uczenia maszynowego przetwarzają informacje o wibracjach, temperaturze łożysk czy zużyciu szyn, przewidując awarie nawet na miesiące przed ich wystąpieniem. Na przykład, w systemach stosowanych przez amerykańskie koleje, AI łączy dane z detektorów akustycznych i termicznych, aby wykrywać nadmierne nagrzewanie się elementów, co mogłoby zapobiec wykolejeniu się składu, co miało miejsce właśnie w Adamuz. Takie podejście redukuje ryzyko ludzkiego błędu i minimalizuje przestoje, oszczędzając miliony euro rocznie.

Rozwiń

AI nie dopuści do katastrof kolejowych, jak ta w Hiszpanii

Kolejną wartą uwagi technologią są systemy wizji maszynowej zintegrowane z AI, które wykorzystują kamery i sensory optyczne do wykrywania przeszkód na torach w czasie rzeczywistym. Rozwiązania takie jak te rozwijane przez firmy Rail Vision pozwalają na identyfikację obiektów, takich jak ludzie czy pojazdy, na odległość do 2 km. Mogą przy tym generować automatyczne alerty dla maszynistów i centrów kontroli. W kontekście hiszpańskiej katastrofy, gdzie wykolejenie nastąpiło na prostym odcinku, AI mogłoby wykryć anomalie w torach lub podwoziu pociągu, aktywując hamowanie awaryjne, jeszcze zanim dojdzie do kolizji. Te systemy działają nawet w trudnych warunkach pogodowych, zwiększając skuteczność o 90% w porównaniu do tradycyjnych metod.

Zaawansowane systemy kontroli ruchu, takie jak ulepszony ERTMS (European Rail Traffic Management System) wzbogacony o AI, umożliwiają automatyczną regulację prędkości i pozycjonowanie pociągów z precyzją co do centymetra. Integrując dane z GPS, radarów i systemami obliczeniowymi, AI przetwarza informacje w czasie rzeczywistym, zapobiegając kolizjom nawet na gęsto uczęszczanych liniach. Właśnie takich, jak w Adamuz. W Stanach Zjednoczonych podobny system Positive Train Control (PTC) zapobiegł już setkom wypadków, analizując dane z tysięcy sensorów. Dla Hiszpanii, gdzie ruch kolejowy wzrósł o 77% od 2019 roku, wdrożenie AI w ERTMS mogłoby wykryć problemy z utrzymaniem torów. Co ciekawe, problemy były zgłaszane wcześniej przez związki zawodowe, ale zostały zbagatelizowane.

LiDAR, AI, superkomputery mogą ratować życie

Autonomiczne inspekcje torów przy użyciu dronów wyposażonych w LiDAR i AI rewolucjonizują monitorowanie infrastruktury. Te urządzenia skanują tory w poszukiwaniu pęknięć, nierówności czy zużycia, generując cyfrowe bliźniaki do symulacji potencjalnych awarii. W Indiach system Kavach łączy AI z wizją komputerową do wykrywania zagrożeń, co mogłoby być modelem dla Europy. W przypadku Adamuz, gdzie modernizacja torów z maja 2025 roku nie wystarczyła, regularne inspekcje AI mogłyby zidentyfikować ukryte defekty, takie jak zmęczenie materiału, zapobiegając wykolejeniom na prostych odcinkach.

Eksperci uważają, że integracja AI z nowymi technologiami nie tylko może zapobiec wypadkom, ale także zwiększy efektywność kolei, obniżając koszty utrzymania i poprawiając punktualność. Tymczasem wysokie koszty wdrożenia czy potrzebę standaryzacji danych, można pokonać poprzez międzynarodową współpracę, jak w projekcie Gati Shakti. Lekcja z Adamuz pokazuje, że inwestycje w AI to nie luksus, lecz konieczność dla bezpiecznej przyszłości transportu szynowego.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu 2026 Associated Press