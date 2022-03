W powietrzu można wyczuć już wiosnę, więc jest to znak, by zacząć o siebie dbać przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym. Jednym z najlepszych sposobów na schudnięcie i utrzymanie formy, oprócz właściwej diety, jest właśnie bieganie. Samotnie czasem ciężko jest się zebrać do ćwiczeń. Można umówić się z kimś znajomym na wspólne ćwiczenia lub sprawić sobie smartwatch, który sam będzie zachęcał do aktywności.

Huawei Watch GT Runner - jak się sprawdza w wodzie?

Od razu po włączeniu zegarka zacząłem sprawdzać, jakie ma możliwości. Moją uwagę z szeregu aktywności przykuła opcja "pływanie w basenie". Akurat tak się złożyło, że następnego dnia miałem pływać. Basen szkolny, więc niezbyt długi, bo jedynie 25 metrów i tak też ustawiłem w zegarku.

Rozpocząłem kraulem i tylko podziwiałem, jak po pierwszej długości wyświetlało się na ekranie, że przebyłem 25 metrów. Pokazywało się również moje tętno oraz zakres, w którym powinienem je utrzymywać, by spalić jak najwięcej kalorii. Czyli spektrum przydatnych informacji. Po przepłynięciu drugiej i trzeciej długości postanowiłem przestawić się na styl grzbietowy. Ku mojemu zdziwieniu po skończeniu długości zegarek nadal wskazywał 75 zamiast 100 metrów.

Zdjęcie Ciepłe słonce i chłodny wiatr. Czy jest coś lepszego niż wczesnowiosenny spacer? / Patryk Łobaza / INTERIA.PL

No nic, błędy się zdarzają, a ja sam też oszczędnie ruszałem rękoma, by sobie lekko odpocząć podczas pływania na plecach. Jednak później zdarzało się, że smartwatch nie zaliczał mi długości nawet, gdy płynąłem kraulem. W efekcie z 25 długości zostało mi policzonych tylko 16, a to spora różnica. Po zakończeniu ćwiczenia dostałem szereg przydatnych informacji, jak główny styl pływania, ilość ruchów, spalone kalorie i ilość długości. Szkoda tylko, że w związku brakiem kilku długości, te liczby są nieco zakłamane.

Po wyjściu z wody skorzystałem z funkcji osuszania zegarka. Urządzenie trochę popikało, kazało potrząsnąć ręką i nagle zaczęła wypływać z niego woda, która została tam po pływaniu. Ciekawa funkcja, która przyspiesza osuszenie smartwatcha.

Huawei Watch GT Runner - smartwatch do biegania, jazdy na rowerze i spacerów z psem

Lekki falstart w przypadku pływania wcale nie zraził mnie do urządzenia, szczególnie, że zostało ono stworzone z myślą o bieganiu, a opcja pływania to tylko dodatek. Zresztą istnieje spora szansa, że poprawią to wraz z aktualizacją już po premierze urządzenia. Postanowiłem zatem wypróbować Runnera w dyscyplinach, do których został stworzony.

Jako, że do pracy przyjeżdżam rowerem, jest to świetna okazja na sprawdzenie, jak Huawei Watch GT Runner radzi sobie w przypadku kolarstwa. Tutaj nie miałem już żadnych zastrzeżeń. Zegarek zsynchronizowany z moim P30 Pro pokazywał dokładnie przebytą odległość oraz wskazywał prędkość z jaką się poruszam. Porównałem wyniki z innymi aplikacjami, które się tym zajmują i trzeba przyznać, że tu był bardzo precyzyjny.

Zdjęcie Huawei Watch GT Runner / Patryk Łobaza / INTERIA.PL

Podczas biegania zwróciłem szczególną uwagę na paski o kilku kolorach, które wskazują wydolność organizmu i poziom obciążenia treningowego. Ten zwiększał się wraz z czasem trwania i większą intensywnością treningu. Mogłem na bieżąco obserwować, jak obciążenie zmienia się z rozgrzewki w spalanie tłuszczu, później w aerobowe, anaerobowe i na końcu nawet w ekstremalne. Co więcej, po skończonym treningu dostawałem dokładny spis ile minut spędziłem w danej kategorii.

Huawei Watch GT Runner pomógł mi zadbać o jakość snu

Huawei Watch GT Runner przydatny jest również poza treningiem. Śpiąc z zegarkiem na nadgarstku możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat snu. Smartwatch pokazuje takie parametry jak długość snu, głęboki sen, płytki, faza REM, ciągłość głębokiego snu, czuwanie i jakość oddychania. Informacje te są synchronizowane z aplikacją Zdrowie, a wyniki są wyświetlane jako procentowe i minutowe wartości. W ten sposób możemy dowiedzieć się, dlaczego wstajemy zmęczeni, lub sprawdzić rozłożenie snu w nocy.

Zdjęcie Huawei Watch GT Runner dostarcza wartościowych informacji o treningu i jakości snu / Patryk Łobaza / INTERIA.PL

W moim przypadku okazało się, że mam problemy z głębokim snem oraz utrzymaniem jego ciągłości. Dodatkowo zdałem sobie sprawę, że chodzę spać o zbyt nieregularnych porach i śpię przez nawet drastycznie różną ilość godzin. Huawei Watch GT Runner zmotywował mnie do zadbania o właściwy sen. Nadal daleko jest do ideału, lecz zaobserwowałem znaczną poprawę.

Dla kogo jest nowy zegarek Huaweia?

Huawei Watch GT Runner został stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie z naciskiem na biegaczy. Dobry użytek z jego funkcji zrobią również osoby, które lubią pojeździć na rowerze lub po prostu się przespacerować. Byłby to też dobry produkt dla osób, które dopiero planują rozpocząć dbanie o siebie. Taki personalny asystent z pewnością byłby przydatny na początku ich przygody ze sportem. Brakuje mi w tym smartwatchu kilku opcji, jak mierzenia aktywności w sportach drużynowych takich, jak piłka nożna, koszykówka lub siatkówka. Włączenie trybu biegania na dworze lub bieżni nie zawsze się w tym przypadku sprawdzi.