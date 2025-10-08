Recenzja EZVIZ H9C - nowoczesne oko na Twój dom

Pierwsze wrażenia i jakość wykonania

Kamera od razu robi dobre wrażenie. Jest solidna, nie sprawia wrażenia taniego plastiku, jak to bywa w tańszych modelach. Obudowa jest dobrze spasowana, anteny są ruchome, a montaż - prosty i intuicyjny. Producent zapewnia klasę szczelności IP67, więc spokojnie można ją wystawić na deszcz, śnieg czy kurz.

Podczas instalacji da się odczuć, że EZVIZ wie, co robi: wszystko jest logicznie zaprojektowane, a aplikacja prowadzi krok po kroku. Wystarczy zeskanować kod QR, połączyć kamerę z domowym Wi-Fi i… już działa.

Podwójny obiektyw, czyli zero martwych stref

Największą nowością w H9C jest system dwóch obiektywów. Jeden ma szeroki kąt, obejmuje duży fragment przestrzeni i "widzi wszystko" w tle, drugi natomiast to kamera obrotowa, która potrafi śledzić ruch.

To rozwiązanie działa naprawdę dobrze. W momencie, gdy ktoś pojawia się w kadrze, kamera automatycznie obraca się, by za nim "podążyć". Dzięki temu nie ma typowych dla wielu kamer problemów z martwymi strefami - czyli sytuacji, w której ktoś znajduje się obok pola widzenia obiektywu i nie zostaje zarejestrowany.

W codziennym użytkowaniu wygląda to trochę jak praca małego strażnika - kamera obraca się, gdy ktoś wejdzie na posesję, a Ty od razu dostajesz powiadomienie na telefon.

Obraz i jakość nagrań

EZVIZ H9C nagrywa w rozdzielczości 2K, co w praktyce oznacza wystarczającą szczegółowość, by rozpoznać twarz czy numer rejestracyjny samochodu z kilku metrów. W dzień obraz jest bardzo przyzwoity - kolory są naturalne, kontrast dobry, a automatyczna ekspozycja nie wariuje nawet przy ostrym słońcu.

W nocy włącza się tryb IR (podczerwień), który daje radę w większości sytuacji. Przy bliskich obiektach obraz jest ostry, ale w dalszej odległości pojawia się lekkie rozmycie i szumy - to typowe dla kamer z tej półki. Jeśli w okolicy masz choć trochę światła zewnętrznego (np. lampy ogrodowe), efekty będą dużo lepsze.

Inteligentne funkcje i aplikacja

EZVIZ H9C ma wbudowane funkcje AI, które rozpoznają sylwetki ludzi i pojazdów. Kamera potrafi odróżnić człowieka od np. psa czy liści poruszanych wiatrem - choć nie jest to stuprocentowo bezbłędne. Czasem zdarzy się fałszywy alarm, ale po kilku dniach zabawy z czułością i strefami detekcji można to dobrze dopasować.

Warto też wspomnieć o aktywnej obronie - kamera ma wbudowaną syrenę i migające diody, które uruchamiają się, gdy wykryje intruza. Nie jest to rozwiązanie, które zastąpi alarm domowy, ale może skutecznie przestraszyć kogoś, kto kręci się po podwórku nocą.

Aplikacja EZVIZ to duży plus. Jest intuicyjna, działa płynnie, a sterowanie kamerą - czyli obrót, powiększenie, nagrywanie, przeglądanie historii - to kwestia kilku kliknięć. Można ustawić harmonogramy, tryby prywatności, a nawet podgląd na żywo z kilku kamer jednocześnie.

H9c można montować na kilka sposobów EZVIZ materiały prasowe

Łączność i przechowywanie nagrań

Kamera działa w sieci Wi-Fi i ma podwójne anteny, co poprawia zasięg. W praktyce - jeśli router jest w odległości do kilkunastu metrów i nie ma zbyt wielu przeszkód - sygnał jest stabilny. Przy większych odległościach warto rozważyć repeater.

Nagrania można zapisywać na karcie microSD (obsługuje pojemności do 512 GB), albo w chmurze (EZVIZ CloudPlay). Ta druga opcja jest płatna, ale wygodna - jeśli kamera zostanie skradziona, nagrania i tak zostają w chmurze.

Wady i ograniczenia

Oczywiście, jak na sprzęt w tej cenie, są też kompromisy:

Tryb nocny nie jest tak szczegółowy jak w droższych modelach,

AI potrafi się pomylić i czasem zgłosi ruch tam, gdzie nic się nie dzieje.

Nie są to jednak wady dyskwalifikujące - raczej ograniczenia, o których warto wiedzieć przed zakupem.

Czy warto kupić EZVIZ H9C?

Jeśli szukasz kamery zewnętrznej, która:

daje bardzo szeroki kąt widzenia,

potrafi śledzić ruch,

działa w dzień i w nocy,

jest odporna na warunki atmosferyczne,

i kosztuje niewiele,

to EZVIZ H9C jest jednym z ciekawszych wyborów w tej klasie.

Nie jest to urządzenie dla profesjonalnych systemów monitoringu, ale do domu, ogrodu, garażu czy sklepu - sprawdzi się znakomicie. Oferuje świetny stosunek ceny do możliwości, a dzięki prostocie obsługi nada się nawet dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z kamerami IP.

EZVIZ H9C to dowód na to, że nawet niedroga kamera może być naprawdę sprytna. Świetny pomysł z podwójnym obiektywem, dobra jakość obrazu w dzień, odporność na pogodę i intuicyjna aplikacja - to wszystko sprawia, że to sprzęt godny polecenia.

Nie jest perfekcyjna, ale w swojej półce cenowej trudno znaleźć coś lepszego.

Ocena końcowa: 5/6 - solidny, funkcjonalny i po prostu "wart swoich pieniędzy" strażnik domu.

