Wybierając dziś słuchawki bezprzewodowe, konsumenci mają twardy orzech do zgryzienia. W ostatnich latach namnożyło się producentów i modeli TWS w najróżniejszych krojach i cenach. Wybór jest ciężki, szczególnie, że nie ma tu złotej zasady, która powiedziałaby, że wydając np. 200 zł nie dostaniemy szmelcu. Dlatego, pomimo coraz większej konkurencji, konsumenci najczęściej stawiają na sprawdzone marki. A szkoda, nowi gracze mają wiele do zaoferowanie, czego dowodem jest Enco Free 2.

Oppo Enco Free 2 oferują topową jakość dźwięku

Chociaż Enco Free 2 są słuchawkami ze średniej półki cenowej, zaskoczyły mnie swoim głębokim brzmieniem i szerokim spektrum dźwięków. W tej kwestii mogłyby bez problemu konkurować z topowymi słuchawkami Jabry lub Samsunga. Enco Free 2 są zaprojektowane głównie z myślą o rozrywkowym użytkowaniu, tego typu urządzenia często mają problem z wystarczającym oddzieleniem brzmienia instrumentów od wokalu. W tym przypadku nie ma o czymś takim mowy. TWSy Oppo przedstawiają wszystkie te dźwięki osobno, lecz jednocześnie spójnie, co pozwala wsłuchać się w detale. Nie mogę też narzekać na samą ich głośność.

Zdjęcie W przypadku Enco Free 2, Oppo postawiło na dokanałową konstrukcję / Patryk Łobaza

Uniwersalny design

Jak sama nazwa wskazuje, Oppo Enco Free 2, jest kontynuacją serii już wcześniej wprowadzonej na rynek. Od Enco Free różni się samą konstrukcją, Oppo postanowiło przejść z dousznej na dokanałową. Sam nie jest fanem dokanałowych słuchawek, lecz w tym przypadku Enco Free 2 przekonały mnie, że była to dobra decyzja. Gumki doskonale tłumią odgłosy otoczenia, jak na mój gust nieco nawet zbyt dobrze, gdyż podczas nucenia piosenek praktycznie się nie słyszałem. Jednak tu z pomocą przychodzi tryb transparentny.

Enco Free 2 posiadają wygodne i proste w użyciu panele dotykowe na obu słuchawkach, które pozwalają na kontrolowanie rozmów i muzyki bez konieczności wyjmowania telefonu. Umożliwiają w równie łatwy sposób zmianę głośności, wystarczy ruch palcem w górę lub w dół. Niestety, panel wydaje mi się być zbyt czuły. Zdarzały się sytuację, gdy podczas ruchu głową, zimowa czapka ściszała mi muzykę.

Zdjęcie Oppo Enco Free 2 są dostępne w klasycznym białym kolorze / Patryk Łobaza

Niestety, Enco Free 2 można sparować jednocześnie tylko z dwoma urządzeniami. Dla większości osób będzie to wystarczająco, lecz posiadając komputer, smartfon, laptopa służbowego i ze dwa telefony do testów, przełączanie między urządzeniami jest lekko uciążliwe.

Enco Free 2 - idealne słuchawki do rozmów?

Enco Free 2 nadają się świetnie do rozmów za sprawą wykorzystania potrójnej konfiguracji mikrofonów z redukcją szumów. Słuchawki są w stanie zignorować wiele dźwięków otoczenia, lecz nadal ciężko w nich rozmawiać w zatłoczonym tramwaju lub podczas przejażdżki rowerem. Wysokiej jakości rozmowy to również zasługa zastosowanego trybu ANC, który doskonale sprawdza się w wyciszaniu dźwięków ruchliwej ulicy.

Ładowanie i praca baterii

Producent obiecuje, że możemy bez przeszkód korzystać ze słuchawek przez nawet 6,5 godziny, a korzystając z przenośnego etui ładującego, ten czas wydłuży się nawet do 30 godzin. Jednak Oppo podaje parametry dla pracy słuchawek przy 50 proc. poziomie głośności. Chociaż Enco Free 2 są głośne, słuchałem zwykle dźwięków ustawionych na 70 proc, maksymalnej głośności, co w połączeniu z aktywnym ANC, skróciło czas pracy do około 4 godzin. Taki wynik nadal jest jak najbardziej akceptowalny.

Oppo Enco Free 2 - za ile można kupić i czy warto się wykosztować?

Początkowo Enco Free 2 można było kupić za 599 zł. Było to nieco drogo, nawet biorąc pod uwagę wysoką jakość dźwięku i wykonania. Jednak w tym momencie można je dorwać nawet za około 400 zł, co sprawia, że ten model jest jeszcze bardziej atrakcyjny.

Oppo Enco Free 2 są słuchawkami stworzonymi dla osób ceniących sobie wysoką jakość dźwięku ze skuteczną redukcją odgłosów otoczenia, lecz nie chcą wydawać kroci na flagowe słuchawki znanych firm.