Surface Go 3 to najmniejszy i posiadający najsłabszą konfigurację komputer przenośny Microsoftu z najnowszej rodziny Surface. To również urządzenie, które oferuje Windowsa 11 "prosto z pudełka". Gigant z Redmond porównuje to mobilne urządzenie do "Drugiego, dodatkowego samochodu w rodzinie - na krótsze trasy, aby podjechać do sklepu czy zawieźć dzieci do szkoły". Analogia ciekawa i słuszna, z tym że należałoby dodać, że to raczej nieduży samochód elektryczny - nowoczesny, ale swoje kosztuje. Zacznijmy jednak od początku.

Reklama

Różne wersje Sufrace Go 3

Surface Go 3 to tak zwane urządzenie 2 w 1 z Windowsem 11. Co to oznacza? Sam Surface Go 3 to tak naprawdę wyłącznie tablet z zainstalowanym systemem Microsoftu. Za podstawową wersję zapłacimy 1999 zł (4GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci eMMC). Jednak tę wersje, ze względu na małą ilość pamięci RAM i technologie eMMC, raczej odradzamy. Lepiej pomyśleć o modelu z 8GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci SSD - testowaliśmy właśnie tę opcję - trzeba za nią zapłacić 2749 zł.

Zdjęcie Surface Go 3 to tablet z Windowsem 11 - klawiaturę musimy dokupić osobno / INTERIA.PL

Jeśli chcemy klawiaturę i touchpada (spoiler: chcemy), musimy wydać 459 zł na oficjalną, doczepianą klawiaturę Type Cover. Finalnie mówimy o wydatku rzędu 3208 zł. Za taką sumę można kupić porządnego "normalnego" laptopa. Ale - jak ustaliliśmy - Surface Go 3 nie jest przecież zwyczajnym "samochodem".





Wygląd, wykonanie i specyfikacja

Zdjęcie Klawiatura Type Cover / INTERIA.PL

Design i poziom wykonana Surface Go 3 to najwyższa półka. Obudowa ze stopu aluminium i magnezu prezentuje się bardzo dobrze, a samo urządzenie sprawia wrażenie solidnego. Z tyłu znajdziemy wysuwaną podstawkę. Microsoft wyposażył windowsowy Tablet w jeden port (USB-C) i port słuchawkowy. Nie zabrakło czytnika kart microSD. Komputer 2 w 1 naładujemy wyłącznie przy pomocy ładowarki z pudełka. Trzeba zatem zdawać sobie sprawę z ograniczeń w spektrum portów - postawiono na absolutne minimum.

Zdjęcie Surface Go 3 po podłączeniu Type Cover / INTERIA.PL

Surface Go 3 nie ma natomiast czego wstydzić się na płaszczyźnie kamerki - Microsoft znowu stanął na wysokości zadania. Przednia kamerka 1080p, wraz ze studyjnymi mikrofonami, oferuje pierwszoligową jakość. Dodatkowo tablet możemy odblokować przy pomocy Windows Hello (rozpoznanie twarzy).

Zdjęcie Surface Go 3 - tak prezentuje się tablet z tyłu / INTERIA.PL

Surface Go 3 ma 10.5-calowy ekran o rozdzielczości 1920 na 1280 pikseli. Tablet ważąc 0,5 kg przypomina trochę popularne pod koniec poprzedniej dekady netbooki. Wspomniana, podłączana magnetycznie klawiatura Type Cover, sprawdza się doskonale. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, pisze się na niej zaskakująco dobrze, gładzik daje sobie radę lepiej niż w niektórych "dużych" laptopach. Nie zabrakło nawet podświetlanych klawiszy. Bateria pozwala na około 5 do 6 godzin pracy bez widoku ładowarki - nie jest to wybitny wynik.

Zdjęcie Surface Go 3 - tablet widziany z boku / INTERIA.PL

Do zadań podstawowych

Testowany przez nas model miał procesor Intel Pentium 6500Y. Na rynku znajdziemy jeszcze wersję z procesorem Intel Core i3 i taką samą ilością pamięci RAM (koszt: 3149 zł). Przy testowanej przez nas konfiguracji nie należy spodziewać się przysłowiowych cudów - Go 3 sprawdzi się w nauce, pracy i do oglądania filmów. Nikt nie obiecuje więcej. Prędkość oferowana przez opisaną powyżej konfigurację jest porównywalna do laptopa z niższej półki cenowej. Jednak jeśli przypomnimy sobie, że rozmiary i waga Surface Go 3 to bardziej iPad, a wrzucenie Surface do plecaka czy torebki nie jest problemem, zmienia to postać rzeczy. W końcu nadal mamy do czynienia z pełnoprawnym komputerem.

Zdjęcie Surface Go 3 - czytanie stron WWW w wersji pionowej sprawdza się dobrze, jak to bywa w tabletach / INTERIA.PL

Windows 11 w tablecie

Rodzina Surface nie przez przypadek zadebiutowała wraz z nowym systemem (wymagania Windows 11 można sprawdzić tutaj). Surface Go 3 ma jednak zaprezentować użytkownikom nie tylko co potrafi komputer z Windowsem 11, ale również na co stać tablet z zainstalowaną wersją OS-a z Redmond.

Zdjęcie Windows 11 na Surface Go 3 działa poprawnie, ale nie ma mowy o wykorzystaniu pełnego potencjału systemu / INTERIA.PL

System Windows 11 nie ma osobnego trybu o nazwie tablet, ale w przypadku urządzeń 2 w 1, po odpięciu Type Cover, system dostosuje się do sytuacji, oferując m.in. wirtualną klawiaturę. Niestety, na tym (i kilku kosmetycznych zmianach) kończy się dostosowanie Windowsa 11 do tabletów. Nie ma jakiegokolwiek porównania do iPad OS autorstwa Apple, ani nawet do tabletów z Androidem, czy to do Xiaomi Mi Pada 5 czy systemu HarmonyOS i modelu Huawei Matepad 11. Nie jest to jednak zaskoczeniem - Microsoft po nieudanych próbach zrobienia z Windowsa 8 systemu dla tabletów traktuje ten temat jako drugorzędny. Natomiast sam ekran dotykowy Surface Go 3 potrafi być bardzo przydatny i ułatwić obsługę niektórych aplikacji, a czytanie stron internetowych w pionowej wersji ma swoje plusy. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy.

Należy również pamiętać, że Surface Go 3 debiutuje tak naprawdę z wersją systemu Windows 11 S, czyli instalacja programów spoza sklepu Microsoft Store nie jest możliwa bez jednorazowej zmiany w ustawieniach systemu. Jeśli podejmiemy decyzję o zmiany systemu na Windows 11, nie ma już powrotu do Windowsa 11 S.



Surface Go 3 - czy warto?

Zdjęcie Surface Go 3 i kosztujący około 399 zł Surface Pen - duet sprawdzi się nie tylko jako urządzenie do robienia notatek, ale również pole do popisu dla dzieci / INTERIA.PL

Microsoft miał rację, Surface Go 3 rzeczywiście należy traktować jako "ten drugi komputer", w najlepszym rozumieniu tego terminu. Bezpośrednie porównywanie go do standardowego laptopa zwyczajnie nie ma sensu. Gigant z Redmond obecnie robi najlepsze komputery hybrydowe typu 2 w 1, a Surface Go 3 potwierdza tę tezę. Jednak, jak to w przypadku "dodatkowego samochodu" bywa, najpierw musimy pomyśleć o zakupie podstawowego modelu, dopiero potem o urządzeniu takim jak Surface Go 3. Zanim podejmiemy ewentualną decyzję, musimy wiedzieć, jakie są mocne i słabsze strony tego konkretnego sprzętu.

Plusy Jakość wykonania urządzenia i ergonomia

Dobra kamerka 1080p

Windows 11 w ciekawej wersji

Surface Pen (do kupienia osobno) potrafi być przydatny Minusy Trzeba sobie zdawać sprawę z ograniczeń technicznych

Nie obędzie się bez Type Cover

Czas pracy na baterii mógłby być lepszy

USB-C nie służy do ładowania

Nasze testy innych komputerów przenośnych:



Huawei Matebook 14s



Acer Predator Helios 300