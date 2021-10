Spowodowane pandemią praca, nauka i rozrywka z domu sprawiły, że w 2020 roku sprzedano 164 mln tabletów. Są to wzrosty, których branża technologiczna nie widziała od 2017 roku - wynika z danych firmy analitycznej IDC. W segmencie dominuje oczywiście Apple i jego iPad, dla wielu synonim tabletu, jednak większe zainteresowanie tabletami sprawiło, że producenci sprzętu z Androidem powrócili do produkcji takich urządzeń - jedną z owych firm jest Xiaomi. Do Polski trafił ich najnowszy tablet - Xiaomi Pad 5. Czy to udana premiera?

Xiaomi Pad 5 - jak się prezentuje?

Tablet Xiaomi to bardzo dobrze prezentujący się sprzęt - pozornie przypomina telefon na sterydach, ale pozory w tym przypadku mylą. Design i wzornictwo przemysłowe - jak na tę półkę cenową (1699 zł) - stoi na naprawę wysokim poziomie. Pad 5 ma aluminiową, szczotkowaną ramkę i aż cztery wbudowane głośniki. Całość wykonania przywodzi na myśl droższy sprzęt. Jedyną nietypową decyzją jest moduł aparatu, który chociaż ma tylko jeden obiektyw, posiada zaślepkę na drugim, nieistniejącym obiektywie. Tym sposobem całość przypomina wysepki aparatowe z nowych smartfonów. Moduł jest przez to większy, a co za tym idzie - odstaje od podstawy tylnej obudowy.

Z wagą około 500 g (specyfikacja Xiaomi Pada na dole materiału) i za sprawą bardzo dobrego wyważenia całego urządzenia, tablet trzyma się wygodnie w dłoniach. Niezależnie od tego, czy surfujemy po sieci, oglądamy filmy czy gramy - zwyczajnie "nie czuć" wagi i rozmiarów Pada 5. To istotna kwestia. Warto pamiętać, że tablet Xiaomi nie ma tacki na karę microSD - dostajemy tyle miejsca, ile zaoferował producent (128 GB w podstawowej wersji, realnie oddano 106GB do użytku). Na rynku nie ma wersji z LTE - Pad 5 korzysta wyłącznie z Wi-Fi. Tablet został również modułu GPS i portu słuchawkowego.

Ekran w tablecie Xiaomi

Kolejnym kluczowym elementem tabletu jest ekran. W testowanym Padzie 5 znajdziemy 11-calowy wyświetlacz LCD WQHD+ oferujący odświeżenia na poziomie 120 Hz. Co to oznacza? Płynne przeglądanie menu, stron internetowych i aplikacji oraz gier korzystających z wysokiego odświeżenia. Xiaomi może pochwalić się certyfikatem Dolby Vision, obraz wykorzystuje HDR, pod warunkiem, że materiał wideo wspiera takie rozwiązanie. Sam ekran nie ma dodatkowej ochrony (mowa np. o Gorilla Glass), lubi zbierać odciski palców, oferuje poprawny kontrast i dobry poziom reprodukcji barw. Konkluzja? Bardzo porządny wyświetlacz.

Wraz z obrazem w parze idzie sfera audio - wspomniane cztery głośniki i certyfikat Dolby Atmos Audio oznaczają, że tablet sprawdzi się podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Różnica pomiędzy telefonem czy przeciętnym tabletem a omawianym sprzętem Xiaomi - w sferze audio - jest momentalnie słyszalna.

Xiaomi Pad 5 - specyfikacja i kultura pracy

Tablet "pod maską" kryje układ Qualcomm Snapdragon 860 i 6GB RAM. Co daje taka kombinacja? Według benchmarku Geekbench 5.0 otrzymujemy wynik na poziomie 2711 punktów (multi-core) i 731 punktów (single-core).To zbliża tablet do poziomu mocy obliczeniowej oferowanej przez takie smartfony jak: Oppo Reno5 czy realme GT master edition. Dla większości osób oznacza to działający bardzo sprawnie sprzęt, który sprawdzi się w każdym scenariuszu użytkowania. Jedynie bardzo zaawansowane graficznie gry 3D mogą być dla niego pewnym problemem. Wspomniane 6GB pamięci RAM będzie dzisiaj wystarczające dla normalnego korzystania z tabletu, chociaż za około dwa lata - zależnie od potrzeb - może nam zabraknąć tych 2GB pamięci RAM więcej.

Tablet Xiaomi posiada dodatkowe akcesoria takie jak Pióro Xiaomi Smart Pen umożliwiające rysowanie, notowanie i robienie zrzutów ekranu, a także magnetyczną klawiaturę z wbudowanym etui. Nie było nam jednak dane ich przetestować.



Jak sprawuje się bateria?

Całkiem nieźle. Mający pojemność 8720 mAh akumulator bez problemu wystarczy na cały dzień (dobę) standardowego użytkowania. W przypadku intensywnej pracy (ekran pozostaje cały czas włączony), Xiaomi Pad 5 będzie działał od rana do wieczora - średni okres funkcjonowania bez widoku ładowarki, przy włączonym non-stop ekranie, to około 10 godzin, zależnie od scenariusza użytkowania.

W zestawie z tabletem znajdziemy mającą 22.5W ładowarkę. Do pełnego naładowania tabletu z poziomu 1% baterii do 100% potrzebujemy około dwóch godzin. Nie jest to kosmiczny wynik w porównaniu z hiperszybkim ładowaniem Xiaomi 11T Pro, ale jak na tablety - jest to satysfakcjonujący czas ładowania.

Aparat w tablecie Xiaomi - co z jakością zdjęć?

“Jak na tablet, zaskakująco poprawne" - brzmi odpowiedź. Dostajemy 13-megapikselowy obiektyw na poziomie niedrogiego smartfonu. W przypadku wykonania zdjęcia w warunkach dobrego oświetlenia, otrzymały naprawdę niezłe zdjęcie. Nie jest to zatem aparat wyłącznie do robienia notatek i do zabawy dla dzieci, co często zdarza się w przypadku tabletów. Nakładka aparatu umożliwia korzystania ze znanego z telefonów Xiaomi trybu nocnych zdjęć. Z przodu umieszczono obiektyw o rozdzielczości 8 megapikseli - nada się w sam raz do wideorozmów.

Kilka przykładowych zdjęć wykonanych Xiaomi Pad 5:

System MIUI a tablet Xiaomi Pad 5

Kluczowym elementem każdego urządzenia mobilnego pozostaje system operacyjny. W przypadku Androidów i tabletów problem polega na tym, że Google zaniedbało rozwój tego segmentu, zupełnie porzucając projekt wersji Androida 11 stworzonej z myślą o tabletach. Producenci sprzętu są zmuszeni samemu modyfikować system na potrzeby tabletów. Xiaomi postąpiło analogicznie jak Huawei w przypadku MatePada 11, dostosowując swoją nakładkę systemową MIUI 12 z Androidem 11 do potrzeb użytkowników tabletów.

Nie ma oczywiście co liczyć na tworzoną od postaw modyfikację, Xiaomi pozostało przy kilku drobnych usprawnieniach i ogólnym wizualnym dostosowaniu systemu do tabletu. Na pewno nie mamy jednak do czynienia z największą zmorą tanich tabletów z Androidem, czyli implementacją systemu z telefonu.

Tak oto chociażby wysuwane z prawej górnej strony ekranu menu z podstawowymi opcjami nagle staje się jeszcze prostsze w obsłudze dzięki większemu ekranowi. Korzystając z rozmiarów wyświetlacza możemy w łatwiejszy sposób umieścić na ekranie dwie aplikacje jednocześnie. Znajdująca się na dole ekranu głównego kieszeń na aplikacje staje się bardzo przydatna na tablecie. Nie należy się spodziewać poziomu systemu iPad OS, ale to nie jest bezpośrednio winna Xiaomi tylko Google. Zmieni to z czasem premiera Androida 12L, wersji przystosowanej do urządzeń z dużym ekranem, ale to stanie się dopiero w przyszłość.

Xiaomi Pad 5 kontra Apple iPad - co jest lepsze?

Skoro już wywołaliśmy "Apple z lasu", spróbujmy porównać Xiaomi Pad 5 do iPada z 2021 roku. Oba modele kosztują tyle samo, z tym że sprzęt Apple oferuje mniej pamięci wbudowanej (64 GB). Pod kątem wyglądu - naszym zdaniem - bardziej nowocześnie prezentuje się urządzenie Xiaomi, głównie za sprawą mniejszych ramek. Aparat w tablecie Xiaomi również zdaje się być lepszy. Natomiast iPad ma wbudowany czynnik linii papilarnych, czego nie można powiedzieć o Padzie 5 - sprzęt Xiaomi co najwyżej umożliwia odblokowanie przy pomocy przedniej kamerki.

Zatem pod względem wykonania i niektórych technologii Xiaomi Pad 5 jest lepszy od iPada z 2021 roku, bardziej przywodząc na myśl inny model tabletu Apple - iPad Air. Oczywiście w przypadku porównania systemów operacyjnych i ekosystemu aplikacji przystosowanych do tabletów, wygrywa Apple, i to z gigantyczną przewagą - pod tym względem nie da się pokonać iPada. Wnioski? Jeśli ktoś preferuje Androida lub system nie gra dla niego roli - Xiaomi Pad 5 zdaje się dobrym wyborem. W przeciwnym razie pozostaje nam wyłącznie Apple iPad.

Xiaomi Pad 5 cena i ostateczny werdykt

Xiaomi Pad 5 to bez dwóch zdań jeden z najlepszych tabletów z Androidem na rynku. Za sugerowaną cenę 1699 zł otrzymujemy sprzęt mogący pod wieloma względami konkurować z samym iPadem. W przypadku testowanego sprzętu mamy do czynienia z pełnoprawnym mobilnym urządzeniem, które przyda się do nauki, rozrywki i pracy. Jeśli ktoś potrzebuje tabletu z Androidem - Xiaomi Pad 5 to doskonała propozycja.

Plusy wykonanie i design samego urządzenia

bardzo dobry ekran z odświeżaniem 120 Hz

działa naprawdę płynnie

doskonałe głośniki

drobne modyfikacje w MIUI Minusy brak portu słuchawkowego i slotu na kartę microSD

Android, nawet z drobnymi modyfikacjami, nadal bywa problematyczny na tabletach

6GB RAM może za jakiś czas nie wystarczyć (zależy od użytkownika)