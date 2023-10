Pojazdy autonomiczne z czasem będą coraz popularniejsze. Szacuje się, że do 2040 r. na świecie będzie ich około 30 mln. Polacy nie gęsi i swój pojazd autonomiczny również mają. Jest nim minibus BB-1, którego program pilotażowy odbywa się w Katowicach.

Autonomiczny minibus BB-1 opracowany we współpracy z Politechniką Śląską

BB-1 to pojazd autonomiczny, który został opracowany przez firmę Blees z Gliwic we współpracy z Politechniką Śląską. Testy rozpoczęto m.in. od "nauki drogi" w Dolinie Trzech Stawów i wiemy, że mają one potrwać jeszcze kilka dni (do 3 listopada). Pojazd porusza się na trasie od parkingu przy ul. Francuskiej do stawu Kąpielowego i po drodze ma cztery przystanki.



Testy autonomicznego minibusa odbywają się na trasie normalnie przeznaczonej dla rowerzystów, ale na potrzeby programu pilotażowego została ona odpowiednio oznaczona. Pojazd można ujrzeć w godz. 8:00-16:00 i w przypadku napotkania rowerzysty powinien się zatrzymać. Po to, aby nie spowodować zagrożenia w ruchu. Testy odbywają się z operatorem, który dba o bezpieczeństwo.