Wrocław to miasto, które ma kilka zabytkowych tramwajów. Jednymi z najbardziej znanych są "Jaś i Małgosia" oraz "Baba Jaga". Ten drugi obecnie przebywa w zajezdni i nie porusza się po torowiskach. Wynika to z faktu, że awarii uległa główna przekładnia. Teraz dowiadujemy się, że maszyna zostanie naprawiona i wkrótce znowu będzie ją można ponownie spotkać na ulicach stolicy Dolnego Śląska.

Zabytkowy tramwaj "Baba Jaga" zostanie naprawiony

Tramwaj "Baba Jaga" jest własnością Towarzystwa Miłośników Wrocławia, które ma w posiadaniu także kilka innych zabytkowych maszyn. Wiemy, że naprawą uszkodzonego pojazdu zajmie się firma Polmat, a pieniądze na ten cel mają pochodzić m.in. ze środków Gminy Wrocław. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tramwaj zacznie ponownie wozić podróżnych jeszcze w tym roku.

Reklama

"Baba Jaga" to tramwaj typu LH Standard, których budową zajęły się zakłady Linke-Hofmann w 1924 r. Było to specjalne zamówienie zrealizowane dla Wrocławia. Pojazdy były użytkowane przez kilkadziesiąt lat, a potem zostały wyparte przez nowsze maszyny. Do tej pory zachowało się niewiele egzemplarzy. Większość z nich zezłomowano, ale część z nich udało się zachować.

Wybrane tramwaje wyprodukowane przez Linke-Hofmann pełniły później rolę opryskiwaczy, czyli były wykorzystywane do celów gospodarczych. Wrocław otrzymał łącznie 232 takie pojazdy (które dostały numery boczne 1001-1232). Wybrane z nich w trakcie II wojny światowej trafiły do innych miast. Natomiast w 1949 r. kilkanaście sztuk przetransportowano do Warszawy.

Pojazd jest jednoczłonowy, dwustronny i dwukierunkowy. Do środka prowadzą otwierane na bok drzwi i tam znajdują się miejsca siedzące w układzie 1+2. W zależności od wersji dostępne były warianty z silnikami o mocy 28, 42 lub 46 kW.

Wrocław ma więcej zabytkowych pojazdów szynowych

Towarzystwo Miłośników Wrocławia, które jest właścicielem "Baby Jagi", ma również inne zabytkowe tramwaje. Wśród nich są wymieniony już "Jaś i Małgosia" (Berolina) oraz "Strachotek" (Konstal 102 Na) i "Mikołaj" (Konstal 4N). Są one wykorzystywane głównie w sezonie letnim do przewozu turystów.

Tramwaje LH Standard jeździły niegdyś po Wrocławiu do 1977 r. Potem zostały wycofane z użytku i zastąpione maszynami typu Konstal 105 N, który był produkowany przez chorzowskie zakłady w latach 1973-1979.

Warto dodać, że Wrocław ma również inny zabytkowy pojazd i jest to jedyna taka maszyna w Polsce. Mowa o tramwaju typu Maximum z 1901 r. o nazwie "Max Berg", który kilka lat temu został odrestaurowany. Natomiast Poznań w 2023 r. miał dostać zabytkowy wagon S2D mający blisko 100 lat.