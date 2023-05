Jak jednak łatwo się domyślić, ponad dwukrotny wzrost prędkości nie będzie możliwy do osiągnięcia bez wykorzystania tub próżniowych, co zbliża ten pomysł do Hyperloop od Elona Muska, które celowało w 1200 km/h.



I generuje te same problemy, tzn. konieczność zapewniania bezpieczeństwa pociągu i pasażerów w bardzo wymagających warunkach - autorzy pomysłu podkreślają jednak, że mimo ich usilnych starań i dobrych chęci, część pasażerów nie będzie tolerować takiego przyspieszenia i prędkości. Niemniej prezes World Artery, Zheng Bin, jest dobrej myśli i przekonuje, że budowa trasy próbnej będzie globalnym przełomem w tej dziedzinie, udowadniając bezpieczeństwo i niski koszt eksploatacji nowego środka transportu.



Co więcej, jego zdaniem to świetna inwestycja również z turystycznego punktu widzenia, bo pomoże przyciągnąć do regionu wiele osób, które będą chciałby posmakować transportu przyszłości.



Warto przy okazji dodać, że jakiś czas temu widzieliśmy przykład sugerujący (również z Chin), że chociaż z zalet technologii lewitacji magnetycznej korzystają głównie pociągi, to można je przełożyć także na samochody. Podczas testów lewitujący samochód o wadze 2,8 tony ustanowił rekord prędkości wynoszący 230 km/h.