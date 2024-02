Duży wzrost cen biletów Ryanaira. To przez samoloty Boeinga

Tego lata wczasowicze podróżujący liniami Ryanair będą musieli zapłacić więcej za bilety. Dyrektor generalny firmy, Michael O'Leary wyjaśnił, że jest to spowodowane opóźnioną dostawą samolotów, która ograniczy możliwości przewozowe.

Problemy z samolotami podniosą ceny biletów latem

Irlandzki przewoźnik zamówił 57 Boeingów 737 Max 8200, które miały być dostarczone do marca. Problem w tym, że może dotrze 40-45 maszyn i to do początku sezonu letniego.

Skąd tak duże opóźnienia u Boeinga? Produkcja samolotów szła sprawnie do incydentu, który miał miejsce w styczniu. Podczas lotu pasażerskiego linii Alaska Airline w odrzutowcu Boeinga doszło do eksplozji jednej z części. Nie doszło do poważnych obrażeń, ale konieczne było awaryjne lądowanie.

Po tym wydarzeniu firmą zainteresował się amerykański organ regulacyjny, Federalna Administracja Lotnicza. Pojawiły się poważne obawy dotyczące kontroli jakości nowych samolotów Boeinga, co spowodowało spowolnienie tempa produkcji, o czym poinformowało BBC.

Nie tylko Ryanair ma problemy. Uziemiona została również część samolotów Airbus używanych m.in. przez Wizz Air. Okazało się to konieczne ze względu na problemy z silnikami Pratt & Whitney.

Według pierwotnej prognozy firma zakładała wzrost liczby przewożonych pasażerów z 183,5 mln do 205 mln w okresie od marca 2024 do marca 2025 roku. - Przy mniejszej liczbie samolotów być może będziemy musieli zmniejszyć te 205 milionów do 200 milionów pasażerów - powiedział O'Leary podczas przemowy w siedzibie firmy w Dublinie.

Stwierdził, że przydałaby się jedna osoba do monitorowania całej sytuacji, ponieważ to "świetne samoloty, tyle że nie produkują ich na czas ani nie dostarczają na czas".

- Komunikujemy klientów, że niektóre harmonogramy dostaw mogą ulec zmianie, ponieważ poświęcamy niezbędny czas na upewnienie się, że każdy dostarczany przez nas samolot jest wysokiej jakości i spełnia wszystkie wymagania klientów i przepisy - poinformował rzecznik Boeinga.