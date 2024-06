Ma 70 lat i dalej lata. Ten model to stary Mercedes wśród samolotów

Spis treści: 01 Cessna 172 - początki produkcji

02 Cessna 172 przeszła wiele modyfikacji w pierwszych latach produkcji

03 Lądowanie Cessny 172 niedaleko Placu Czerwonego

04 Czym Cessna 172 podbiła świat? Charakterystyka samolotu

Dla wielu pilotów Cessna 172 jest maszyną szczególną, od której zaczynali swoją przygodę z lotnictwem. Od 1956 roku jest to jeden z najpopularniejszych samolotów szkolno-treningowych oraz rekreacyjnych na całym świecie. Jednocześnie jest to najliczniej produkowany model samolotu w historii, szacuje się, że powstało już ponad 55 tys. tych maszyn. Co ciekawe, samolot produkowany jest do dzisiaj.

Cessna 172 - początki produkcji

Początkiem historii Cessny 172 jest rok 1955, kiedy powstała potrzeba opracowania wersji samolotu Cessna 170 wyposażonej w podwozie z kółkiem przednim. Zmodyfikowana wersja maszyny wyposażona była jedynie w podstawowe instrumenty, mimo to, firma Cessna postanowiła kontynuować jej rozwój. Dzięki temu, w 1956 roku, po niewielkich perypetiach związanych z certyfikacją nowego modelu, rozpoczęto produkcję.

Maszyna okazała się natychmiastowym hitem. W ciągu pierwszego roku produkcji wyprodukowano aż 1,4 tys. samolotów. Cessna 172, w przeciwieństwie do modelu 170 oferowała znacznie łatwiejsze lądowanie i starty. Podwozie z kółkiem przednim stanowiło element bezpieczeństwa i niwelowało ryzyko tzw. kapotażu, czyli przewrócenia się samolotu podczas lądowania.

Cessna 172 przeszła wiele modyfikacji w pierwszych latach produkcji

Początkowo statecznik samolotu miał kanciasty kształt, po kilku latach produkcji jednak zaokrąglono go w celu poprawy właściwości aerodynamicznych. Jest to jedna z głównych cech pozwalająca na odróżnienie starszych modeli Cessny 172 od nowszej produkcji. W 1963 roku natomiast dokonano kolejnej modyfikacji wyglądu maszyny, która również została z nami do dzisiaj. W samolocie dodano tylne okno, które Cessna reklamowała jako "Omni-Vision". Znacznie poprawiło to widoczność z tyłu, która była bardzo ograniczona we wczesnych modelach z kabiną typu "fastback".

Oprócz tego, w maszynie na przestrzeni lat dokonywano wielu innych modyfikacji. Między innymi w 1964 roku wprowadzono niezawodne elektrycznie sterowane klapy, w 1971 wzmocniono konstrukcję podwozia, a w 1974 dodano opcjonalny zestaw wyposażenia wysokiej jakości obejmujący transponder, system nawigacji ADF oraz dodatkowe radio. Niektóre modyfikacje pozwalały nawet na tankowanie samolotu paliwem samochodowym.

Łącznie do tej pory powstało ponad trzydzieści wariantów samolotu, część z nich obejmowała ulepszenia konstrukcyjne, inne natomiast były wersjami specjalistycznymi przystosowanymi na przykład do lądowania na wodzie lub krótkiego startu i lądowania (STOL).

Produkcja modelu 172 została przerwana w połowie lat 80., jednak wznowiono ją w 1996 roku w zmodyfikowanej wersji nazwanej Cessna 172R Skyhawk z silnikiem o mocy 160 koni mechanicznych.

Lądowanie Cessny 172 niedaleko Placu Czerwonego

Cessna 172 zapisała się w historii nie tylko swoją niezwykłą popularnością, ale również jedną z najbardziej brawurowych akcji w historii lotnictwa. Doszło do niej 28 maja 1987 roku. Wtedy 19-letni niemiecki pilot amator, Mathias Rust, wylądował swoim sportowym samolotem Cessna 172 w okolicy Placu Czerwonego w Moskwie.

Zdjęcie Cessna 172 Mathiasa Rusta po wylądowaniu / domena publiczna

Rust zainspirowany był ideą pokoju i międzynarodowego porozumienia. Postanowił zwrócić uwagę świata na wrogi stosunek między krajami podzielonymi żelazną kurtyną. W trakcie swojego lotu z wyłączonym radiem wielokrotnie wykryła go radziecka obrona przeciwlotnicza. Przez pewien czas leciał nawet w towarzystwie wojskowych myśliwców MiG-23. Przed zestrzeleniem uratował go wtedy jedynie paraliż decyzyjny w radzieckim dowództwie, które było zszokowane niewielką awionetką, która wtargnęła w ich przestrzeń powietrzną.

Po kilku kręgach nad Placem Czerwonym Rust wylądował swoją Cessną 172 na Wielkim Moście Moskworeckim, zaskakując tłumy przechodniów i oniemiałych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Pilot został skazany na 4 lata ciężkich robót, jednak udało mu się wrócić do kraju już po ponad roku w wyniku panującej w ZSRR pierestrojki.

Czym Cessna 172 podbiła świat? Charakterystyka samolotu

Sukces Cessny 172 opiera się przede wszystkim na prostocie i niezawodności jej konstrukcji. Łatwość obsługi tego samolotu powoduje, że jest naturalnym wyborem większości amatorów, lub szkół lotniczych na świecie. Jednocześnie jest to konstrukcja dojrzała, z której przez dziesiątki lat produkcji wyeliminowano większość mankamentów.

Dane techniczne samolotu Cessna 172:

podwozie stałe z kółkiem przednim,

załoga: pilot + trzech pasażerów,

prędkość maksymalna: 302 km/h,

prędkość przelotowa: 226 km/h,

zasięg maksymalny: 1289 km,

rozpiętość skrzydeł: 11 metrów,

długość: 8,28 metra,

wysokość: 2,72 metra,

masa startowa: 1110 kg,

masa własna: 743 kg,

pułap: 4100 m.

Maszyna charakteryzuje się również bardzo niskimi kosztami eksploatacji, gdyż zużywa w locie niewiele paliwa, a wszelkie części zamienne są łatwo dostępne, nawet w Internecie. Te wszystkie cechy spowodowały, że dziś Cessna 172 jest prawdziwą lotniczą legendą, a jej popularność wciąż rośnie.

