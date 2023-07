Może uziemić wszystkie latające taksówki. Jest w każdym mieście

Rynek powietrznych taksówek jest już niemal gotowy do startu. Poszczególne kraje przygotowują odpowiednie przepisy prawa, największe firmy związane z motoryzacją i transportem jak Toyota, Airbus, Boeing czy Hyundai budują floty pojazdów. Ale zanim taksówki zostaną uruchomione, trzeba będzie uwzględnić jeden czynnik, który możne przeszkodzić w locie stwarzając zagrożenie dla pilotów i pasażerów. To podmuchy wiatrów.

Podmuchy wiatrów mogą być zagrożeniem dla powietrznych taksówek

Podmuchy wiatru nie są niczym niezwykłym inżynierii. Obecnie żaden z najwyższych budynków na świecie nie mógłby powstać bez zbadania wpływu wiatru na konstrukcję. W innym przypadku groziłoby to spektakularną katastrofą. Ale układ budynków w mieście modyfikuje także przepływ wiatru. Z pewnością wielu mieszkańców miast jest w stanie wymienić przynajmniej jedno miejsce w którym "zawsze wieje".



Dr Abdulghani Mohamed, inżynier lotnictwa z RMIT University (Królewskiego Instytutu Technologii w Melbourne) przez ponad dekadę badał dynamikę podmuchów wiatru. Ostrzega, że ten aspekt musi zostać uwzględniony w przepisach i konstrukcji, zanim nasze niebo wypełnią latające taksówki i inne drony.

Nagłe podmuchy mogą w ciągu sekundy stać się poważnym zagrożeniem, ponieważ latające pojazdy będą startowały i lądowały z niewielką prędkością. ― W rezultacie taksówki powietrzne i drony będą potrzebowały więcej mocy do lądowania lub startu w miastach w porównaniu z lotniskiem, lub otwartą przestrzenią ― wyjaśnił.

Chcecie latać? Musicie poznać swoje miasto

Choć badania były robione przez australijski zespół, dają uniwersalną dla całego świata informację. Zanim zostanie uruchomiona sieć powietrznych taksówek, należy dla każdego miejsca z osobna wykonać pomiary i symulacje wiatru w celu identyfikacji niebezpiecznych regionów.

Określając lokalizację portów lotniczych - gdzie te pojazdy będą startować i lądować - musimy również określić niebezpieczne regiony, których należy unikać. Zwiększy to bezpieczeństwo i ograniczy przerwy w działaniu floty z powodu wiatru. Margines błędu będzie dużo mniejszy niż na lotniskach, gdzie duże samoloty tolerują znacznie silniejsze podmuchy. Nie będziemy mieli takiej elastyczności w przypadku taksówek powietrznych w miastach. powiedział Dr Abdulghani Mohamed

Podmuchy wiatru będą musieli w swoich projektach uwzględnić również architekci. Porty pionowe będą nie tylko musiały nie tylko spełniać typowe normy bezpieczeństwa, ale także swoim wyglądem zapewniać optymalne warunki wietrzne.



Źródło: Mohamed A., Marino M., Watkins S., Jaworski J., Jones A., Gusts Encountered by Flying Vehicles in Proximity to Buildings. Drones. 2023; 7(1):22. https://doi.org/10.3390/drones7010022

