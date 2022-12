Zobacz zestawienie sześciu jachtów, które można wyczarterować i ruszyć na podbój świata w otoczeniu luksusu.



Octopus

Podstawowe dane:

Długość: 126,2 m

Rok budowy: 2003

Liczba gości: 12

Liczba członków załogi: 42

Instagram Post Rozwiń

Ten jacht zabierze Cię w najodleglejsze zakątki naszej planety. To dzięki zasięgowi, który wynosi 12 500 mil morskich (ponad 23 tys. km) i kadłubie klasy lodowej. Posiada również dwa lądowiska dla helikopterów, zdalnie sterowany pojazd podwodny, w pełni wyposażone centrum nurkowe, turystyczno-naukowe łodzie podwodne Triton, siedem łodzi motorowych i... własną przystań.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Podczas podróży do celu goście z pewnością nie będą się nudzić. No, chyba że ktoś nie będzie chciał korzystać z powyższych udogodnień oraz kina, centrum odnowy biologicznej, siłowni, gabinetów zabiegowych czy basenu.

Zarządzany przez Camper & Nicholsons jacht można wyczarterować już za 2 200 000 dolarów tygodniowo.

Tranquility

Podstawowe dane:

Długość: 91,5 m

Rok budowy: 2014

Liczba gości: 22

Liczba członków załogi: 31

Instagram Post Rozwiń

Choć niektórzy miliarderzy lubią nim pływać po Morzu Śródziemnym, to równie dobrze sprawdzi się w dalszych trasach. Jego zasięg przelotowy wynosi 5 tys. mil morskich (ok. 9300 km). Podobnie jak powyższa Ośmiornica ma kadłub klasy lodowej i jest wyposażony w lądowisko.

Wnętrze stanowi luksusowa i elegancka przestrzeń, szczególnie w górnym salonie, gdzie znajduje się spektakularne przezroczyste pianino w pleksiglasowej obudowie. Można również popływać w basenie o wielkości 20 m kw., oraz skorzystać z centrum spa Tranquility, które oferuje: siłownię, saunę, łaźnię turecką, prysznice doznań, mały basen i gabinet masażu do zabiegów kosmetycznych i odnowy biologicznej.

Tranquility zarządza Camper & Nicholsons z czarterami od 1 100 000 euro tygodniowo.

Przeczytaj także: Powstaje pierwszy w 100 proc. elektryczny i zeroemisyjny prom-wodolot

Bold

Podstawowe dane:

Długość: 85,3 m

Rok budowy: 2019

Liczba gości: 12

Liczba członków załogi: 20

Instagram Post Rozwiń

Choć sklasyfikowany jest jako statek sportowy, może posłużyć również do emocjonujących wypraw. To za sprawą 5 tys. mil morskich zasięgu (ok. 9300 km) oraz możliwości przechowywania żywności przez okres pięciu miesięcy. W tym wypadku za cel warto raczej obrać nieco cieplejszy klimat. Na wyposażeniu znajdziemy sprzęt do nurkowania, kino plenerowe i terenem rozrywkowym na świeżym powietrzu.

Bold jest zarządzany przez Hill Robinson z czarterami zaczynającymi się od 875 000 euro tygodniowo.

Planet Nine

Podstawowe dane:

Długość: 73,2 m

Rok budowy: 2018

Liczba gości: 16

Liczba członków załogi: 26

Instagram Post Rozwiń

Skojarzenie z Plutonem, a właściwie temperaturami panującymi na jego powierzchni może być tu adekwatne. Ten jacht, dzięki specjalnie zaprojektowanemu kadłubowi poradzi sobie z 15-centymetrowej grubości lodem. Imponujący zasięg 10 000 mil morskich (18 500 km) pozwoli na przepłynięcie z Australii do Argentyny oraz Karaiby bez zatrzymywania się. Na pokładzie jednocześnie mogą znajdować się dwa helikoptery - jeden na lądowisku, drugi w hangarze. Na pokładzie znajduje się pełne wyposażenie do nurkowania, heliskiingu oraz rowery górskie.

Podczas rejsu czas można spędzić, podziwiając krajobraz z salonu, dzięki widoczności 180 stopni, popływać w jacuzzi lub obejrzeć film w kinie.

Planet Nine jest zarządzany przez Burgess z czarterami zaczynającymi się od 725 000 dolarów tygodniowo.

Emocean

Podstawowe dane:

Długość: 38,2 m

Rok budowy: 2021

Liczba gości: 12

Liczba członków załogi: 7

Instagram Post Rozwiń

Mimo swojego niepozornego wyglądu może być prawdziwym odkrywcą (choć raczej w ciepłym klimacie), który łączy luksus z ekologicznymi rozwiązaniami. Jego zasięg wynosi 5000 mil morskich, a zużycie paliwa mieści się w granicach 60 l/godz.



Ekologiczny charakter objawia się również we wnętrzu. Próżno tu szukać skór lub futra. Wszystko wykonane jest z plastiku wyłowionego z oceanów lub produktów biodegradowalnych.



Do dyspozycji jest bar koktajlowy, leżaki, jadalnia na świeżym powietrzu oraz ta bardziej formalna, pod którą znajdziemy 150 butelek wina. Jest też salon z kinem domowym.

Emocean jest zarządzany przez Camper & Nicholsons z czarterami zaczynającymi się od 160 000 dolarów tygodniowo.

Hanse Explorer

Podstawowe dane:

Długość: 48 m

Rok budowy: 2006

Liczba gości: 12

Liczba członków załogi: 18

Instagram Post Rozwiń

To pełnoprawny jacht ekspedycyjny, który dotrze wszędzie. Kadłub ma najwyższą wśród statków komercyjnych klasę lodową a statek zasięg przelotowy 8000 mil morskich (niespełna 15 tys. km). Wśród licznych udogodnień, które były na wyposażeniu w poprzednich wymienionych w zestawieniu jachtach, ten wyposażony jest również w sprzęt do badań polarnych.

Hanse Explorer jest dostępny do czarteru z EYOS Expeditions, już od 175 000 euro tygodniowo.

Przeczytaj także:

Polska Marynarka Wojenna. To oni bronią morskiej granicy naszego kraju

Jacht z napędem elektrycznym. Prosto z Polski

Bezzałogowa łódź powstaje na polskiej uczelni. Pomoże chronić Wybrzeże