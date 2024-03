Spis treści: 01 Samolot musi się opłacać

02 Najdłuższy lot Ryanair prosto z Polski

03 Ryanair wyciska samoloty jak cytryny

Samolot musi się opłacać

Linie lotnicze z jednej strony muszą stosować się do regulacji i przepisów, z drugiej zależy im na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu samolotów, aby te na siebie zarabiały. Prosta matematyka mówi nam, że 6 lotów dziennie jednej maszyny to optymalny scenariusz - więcej pasażerów to więcej sprzedanych miejsc, priorytetowych boardingów, walizek i jedzenia na pokładzie. Właśnie w taką liczbę celuje Ryanair.

To oznacza, że największym liniom lotniczym w Europie opłaca się latać krótko, ale często. W ubiegłym roku średnia długość lotu Ryanair wynosiła 1221 kilometrów. To tylko nieco więcej, niż odległość lotu z Poznania do Londynu. Pomimo to Ryanair ma w swojej ofercie znacznie dłuższe trasy. Co ciekawe, aż 3 najdłuższe loty startują z Polski.

Reklama

Najdłuższy lot Ryanair prosto z Polski

Chociaż mowa o najdłuższym locie Ryanair, to przymiotnik "najgorszy" nie jest specjalnym nadużyciem. O ile wiele regularnych linii na dłuższe trasy zabiera pasażerów w nieco większych, bardziej komfortowych maszynach, to irlandzki przewoźnik niespecjalnie się tym przejmuje. Godzina czy pięć, i tak nasze miejsce będzie najpewniej ciasne, a samolot poleci wypakowany do ostatniego centymetra sześciennego.

A ile trwa najdłuższy lot Ryanair? Zajmuje aż 6 godzin, w trakcie których samolot pokonuje 4092 kilometry. Mowa o locie FR6121 z lotniska Warszawa-Modlin na Teneryfę południową. W sieci znalazłem nawet prześmiewcze określenie tego połączenia - to "Michael O'Leary's Tube of Terror". Odnosi się oczywiście do niezbyt komfortowych warunków, które pasażerowie muszą znosić przez 6 godzin podróży. Faktycznie, Ryanair potrafi człowieka pognieść zwłaszcza na tak długiej trasie.

Co ciekawe, kolejne najdłuższe loty Ryanair również startują z Polski. Drugie i trzecie miejsce na podium należą do połączeń z lotniska w Krakowie. To lot Kraków-Teneryfa (taka sama destynacja jak powyżej), trwa 5 godzin i 40 minut, a w tym czasie samolot pokonuje 3922 kilometry. Podium zamyka lot z Krakowa na Gran Canarię - 5 godzin i 35 minut, do tego 3855 kilometrów.

Tak prezentuje się "najdłuższa" dziesiątka lotów Ryanair:

Warszawa-Modlin - Teneryfa (6 godzin), 4,092 km Kraków - Teneryfa (5:40), 3922 km Kraków - Gran Canaria (5:35), 3855 km Budapeszt - Gran Canaria (5:25), 3696 km Berlin - Teneryfa (5:20), 3672 km Dublin - Pafos (5:25), 3667 km Madryt - Amman (5:45), 3659 km Berlin - Gran Canaria (5:20), 3618 km Wiedeń - Teneryfa (5:20), 3616 km Wiedeń - Gran Canaria (5:10), 3547 km

Ryanair wyciska samoloty jak cytryny

Co ciekawe, nawet tak długi lot jak w przypadku trasy Modlin-Teneryfa nie wyklucza mocniejszej eksploatacji samolotu. Maszyna startuje z Polski o godzinie 7:00, aby około południa czasu lokalnego znaleźć się na lotnisku na Teneryfie. Wówczas rozpoczyna się procedura lotu powrotnego, który do Polski zawita tego samego dnia o godzinie 19:20.

Czy to koniec "dnia pracy" samolotu? Niekoniecznie. Jak podaje simpleflying.com czasami maszyna odbywa jeszcze wieczorny lot do Burgas o 20:05 i wraca do lotniska Warszawa-Modlin około 00:45 następnego dnia.