Ryanair i tanie loty na wakacje z Polski

W miniony wtorek 5 marca w Poznaniu gościł Jason McGuinness, dyrektor handlowy linii Ryanair. Po jego wizycie oczekiwano ogłoszenia nowości dla polskich pasażerów, co też się stało. Irlandzki przewoźnik zapowiedział sporo nowego, z czego ucieszą się zwłaszcza pasażerowie lotnisk w Katowicach i Poznaniu.

Firma nie tylko nie zmniejsza zakresu działalności w Polsce, co jeszcze bardziej rozwija swoją siatkę połączeń. Z uwagi na zbliżający się sezon letni, pasażerowie oczekują informacji o planowanych trasach. Te pojawiły się, budząc duże zainteresowanie. Tanie loty na wakacje od Ryanair pozwolą nam wybrać się na świetny urlop. Dokąd polecimy?

Tanie loty z Poznania na pokładzie Ryanair

Poznańskie lotnisko Ławica z pewnością zapisze datę 5 marca jako jedną z tych bardziej pozytywnych w swojej historii. Linie Ryanair ogłosiły, że zwiększają swoje możliwości operacyjne z lotniska w stolicy Wielkopolski. Ważną nowością jest powiększenie bazy przewoźnika w porcie. Do zestawu samolotów dołączy czwarty samolot linii, który obsługiwać będzie pasażerów m.in. na nowych trasach.

Dokąd polecimy z Poznania? Tanie loty w ofercie przewoźnika zostały wczoraj wzbogacone o jeden nowy kierunek - to Malaga w Hiszpanii, do której pasażerowie będą mogli latać w nadchodzącym sezonie letnim. Jak zauważono podczas konferencji, miasto i okolice to nie tylko raj dla wakacyjnego odpoczynku, lecz (z uwagi np. na pracę zdalną) miejsce pobytu wielu Polaków.

Nowe trasy Ryanair z Poznania na lato 2024:

Praga

Dubrownik

Kopenhaga

Saloniki

Palermo

Malaga

Ceny zaczynają się już od 129 złotych. Loty będą uruchamiane już od kwietnia, a niektóre (np. Palermo) będą dostępne od czerwca. Co ważne, Ryanair zwiększy też częstotliwość lotów na innych trasach, m.in. do Dublina czy Mediolanu-Bergamo. Całkiem możliwe, że ten rok okaże się historycznym dla Ławicy - możliwe jest przekroczenie 3 milionów pasażerów.

Katowice i nowe tanie loty Ryanair

Port lotniczy w Pyrzowicach, czyli główne lotnisko aglomeracji śląskiej również otrzymał od irlandzkiego przewoźnika kilka nowości. To zdecydowanie większy port niż ten poznański, zatem liczba tras jest odpowiednio bardziej rozbudowana. Tamtejsza baza zostanie rozbudowana o trzeci samolot (mają też 5 czarterowych), a przewoźnik liczy na dodatkowe 300 tysięcy pasażerów. Znamy już 5 nowych połączeń, są to:

Alicante

Bari

Malta

Rzym

Zadar

Jest zatem bardzo wakacyjne i to cieszy, bo przedstawione kierunki to regularne hity wśród pasażerów chcących udać się z Polski na urlop w ciepłe i atrakcyjne miejsce. Nowe zapowiedzi linii Ryanair to kolejny argument za rozbudową lotniska na Śląsku - pisaliśmy o niej w lutym.

Jeden traci, inni zyskują

Wzmożona aktywność linii Ryanair cieszy, tak samo jak tanie loty z Polski. Warto jednak pamiętać, że za nowymi samolotami stoi pewien kryzys, który ma nadal miejsce w naszym kraju. Chodzi oczywiście o konflikt przewoźnika z lotniskiem w Modlinie.

Trudności w porozumieniu się władz portu z Ryanairem poskutkowało utratą jednego samolotu oraz obcięciem siatki połączeń. To najważniejszy przewoźnik tamtego lotniska, który ma w rękawie sporo asów podczas negocjacji - co przestało się podobać osobom odpowiedzialnym za Modlin. Nie wiadomo, czy w najbliższym czasie uda się dojść do konsensusu.