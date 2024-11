mObywatel popularny - chcą to wykorzystać

Cyberprzestępcy i oszuści regularnie próbują znaleźć tych, którzy z łatwością wpadną w ich sidła. Pomagają w tym proste socjotechniki, w ramach których w grę wchodzi podszywanie się pod popularne serwisy, firmy kurierskie czy aplikacje, z których korzystają miliony Polaków. Ofiarą niebezpiecznego procederu padł również mObywatel. To popularny program, w którym znajdziemy mDowód osobisty czy inne dokumenty. A skoro o aplikacji rządowej mowa, to wiele osób ma do niej duże zaufanie. Oszuści chcą to wykorzystać.

Jak informuje CERT Polska, natrafiono na nową metodę oszustwa internetowego, którego celem jest kradzież naszych danych osobowych, co w efekcie może doprowadzić do poważnych strat finansowych ofiar - nawet do przypadków wyłudzeń kredytów i nie tylko. Jak to działa?

Dostajesz taki SMS? To oszustwo!

Metoda działania oszustów to klasyka gatunku, niestety wciąż efektywna. Ofiara najpierw otrzymuje SMS, w którym oszuści podszywają się pod aplikację mObywatel. Treść wiadomości sugeruje, że właśnie dokonano weryfikacji naszego numeru PESEL w BIK - Biurze Informacji Kredytowej. To sugeruje nam, że właśnie gdzieś odbywa się procedura nadania pożyczki na nasze dane osobowe. Gdy taka wiadomość bierze nas z zaskoczenia, szybko wpadamy w panikę. Ktoś chce nas wykorzystać! - myślimy, ale tu wkracza już bezpośredni kontakt ze strony oszustów.

Po otrzymaniu SMS-a dzwoni do nas nieznany numer. Odbieramy i słyszymy głos rzekomo konsultanta banku. Ten tłumaczy, że wyjaśni całą sprawę lub nawet informuje o potencjalnej próbie kradzieży, która została przez bank zablokowana - to jednak nie koniec, bo celem oszustów jest przecież wyciągnięcie od nas danych i pieniędzy. W tym wypadku dalsze kroki mogą przybierać różną formę.

Najczęściej oszust próbuje nas uspokoić i prosi o wykonywanie jego poleceń. Te mogą prowadzić do rzekomej weryfikacji danych (tak naprawdę podajemy je oszustowi na tacy), a następnie do "udzielenia pomocy" w zatrzymaniu oszustów. Znane są przypadki, gdy ofiara musiała udać się do banku w celu wzięcia pożyczki. Pieniądze następnie były przelewane na konto oszustów, a całość miała pomóc policji w schwytaniu przestępców. Oczywiście o braniu udziału w akcji nie można informować pracowników banku, bo... mogą być zaangażowani w kradzież.

Całość jest oczywiście fałszem i próbą sprawienia złudnego wrażenia, że oto bierzemy udział w akcji mającej na celu ochronić nasze pieniędze. W rzeczywistości przekazujemy je oszustom.

Jak się chronić? To niełatwe

Ochrona przed takimi zagrożeniami nie jest łatwa. Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, w jaki czuły punkt uderzyć. Dużo słyszy się o fałszywych kredytach i wyłudzaniu pieniędzy. Gdy dostaniemy informację sugerującą takie zdarzenie, zaczynają rządzić nami nerwy i strach. Głos konsultanta z banku (nawet fałszywego) tworzy złudne poczucie zaopiekowania. Po prostu chcemy mu ufać, w końcu oferuje nam pomoc.

Pamiętajmy jednak, że takie sytuacje noszą z reguły znamiona oszustwa, co przy zachowaniu spokoju jest proste do wykrycia. Przede wszystkim, SMS-y o weryfikacji numeru PESEL nie zawiera informacji o powodzie weryfikacji - w przeciwieństwie do fałszywego, który ma dodatkowo wprowadzić element stresu.

A co z weryfikacją konsultanta bankowego? Wiele banków posiada funkcję polegającą na wyświetleniu informacji o kontakcie w aplikacji -np. wizytówki danego pracownika. Poza tym, zawsze możemy samodzielnie zadzwonić na infolinię banku. Tam dowiemy się, czy jakieś nietypowe działania miały miejsce wobec naszego konta i danych.

Warto zastrzec numer PESEL

Na koniec przypominamy, że warto zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel. To prosta, a bardzo przydatna rzecz. W kilka minut sprawimy, że nasz PESEL będzie chroniony i nikt bez naszej wiedzy nie weźmie pożyczki na nasze dane. Jak zastrzec numer PESEL? Przygotowaliśmy odpowiednią instrukcję.

