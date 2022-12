Icon of the Seas to najnowocześniejszy statek, który rzuca wyzwanie know-how naszej stoczni i podnosi cały fiński przemysł stoczniowy na nowy poziom. Jesteśmy dumni, że jesteśmy odpowiedzialni za projekt i budowę Icon of the Seas we współpracy z klientem i wszystkimi naszymi firmami partnerskimi. Jest to również znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju przemysłu stoczniowego.

mówi Tim Meyer, dyrektor generalny Meyer Turku