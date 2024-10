Ostatni moment, by się odprawić. Ryanair informuje o utrudnieniach

Niezbędne prace konserwacyjne wpłyną na dostępność aplikacji i strony Ryanair. To ostatni moment, by się odprawić online i uniknąć dodatkowych opłat na lotnisku. Ponadto przewoźnik ostrzega przed możliwymi zakłóceniami lotów do i z Polski. Problemy są związane z dzisiejszymi warunkami pogodowymi.

Aplikacja i strona Ryanair tymczasowo nie będą działać. To ostatni moment, by dokonać odprawy online. /123RF/PICSEL