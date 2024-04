PKP Intercity idzie po rekord. W tle większa liczba pociągów

PKP Intercity namawia do korzystania ze zniżek, bilety znikają błyskawicznie

Zainteresowanie przejazdami z PKP Intercity widać choćby po tym, że na część popularnych relacji biletów na poszczególne dni majówki już nie ma. Warto jednak mieć świadomość, że szukając przejazdów, da się korzystać z różnych zniżek. Intercity podało informację m.in. o promocji "Taniej z Bliskimi"- aby uzyskać 30 proc. zniżki od podstawowej ceny biletów wystarczy podróżować w grupie 2-6 osób.

- Osoby podróżujące podczas tegorocznej majówki, która wypada w środku tygodnia, mogą skorzystać z oferty Mulitprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Obowiązują one przez trzy doby - od północy we wtorek do godz. 24:00 w czwartek i umożliwiają dowolną liczbę przejazdów w tym czasie - dodaje przewoźnik.

Popularność podróżowania pociągami zdecydowanie rośnie. Jak podaje PAP, w 2023 r. PKP Intercity obsłużyło ponad 68 mln osób, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. W 2022 r. z kolei z usług PKP Intercity skorzystało 59 mln pasażerów. W tym roku przewoźnik liczy na ok. 75 mln podróżnych, co byłoby kolejnym rekordem w historii spółki.