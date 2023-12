PKP Intercity z ważną zmianą dla rezerwacji. Obejmuje wszystkie pociągi

PKP Intercity zaczęło wprowadzać graficzną rezerwację miejsc na początku tego roku. Program pilotażowy uruchomiono w lutym i początkowo obejmował on wybrane pociągi. Teraz rzecznik firmy przekazał, że proces wdrażania został ukończony dla wszystkich połączeń krajowych.

Graficzna rezerwacja miejsc w pociągach PKP Intercity na trasach krajowych

PKP Intercity przekazało, że system graficznej rezerwacji miejsc jest dostępny dla wszystkich pociągów na trasach krajowych. Połączenia międzynarodowe takiej opcji nie oferują. Jest to efekt systematycznych działań, które związane były z wprowadzeniem takiego rozwiązania.

Program pilotażowy ruszył w lutym tego roku. Potem graficzna rezerwacja miejsc była dostępna dla wszystkich pociągów elektrycznych obsługiwanych przez PKP Intercity. Dotyczyło to Pendolino, FLIRT oraz Dart. W czerwcu opcja stała się dostępna dla blisko 100 pociągów i zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy.

Nowość na stronie i w aplikacji mobilnej

Z graficznej rezerwacji miejsc klienci PKP Intercity mogą skorzystać na dwa różne sposoby. Pierwszym jest zakup biletów z poziomu strony internetowej przewoźnika. Drugą dedykowana aplikacja mobilna na telefony. W ten sposób można wybrać konkretne miejsce w danym wagonie czy też sprawdzić liczbę dotychczasowych rezerwacji dokonanych przez innych pasażerów.



Wcześniej w tym miesiącu wszedł w życie nowy rozkład jazdy. Wraz z nim PKP Intercity obsługuje dziennie średnio 417 pociągów. W sezonie wakacyjnym ma ich być ponad 450.

Coraz więcej pasażerów

PKP Intercity przewozi w kraju coraz więcej osób. W listopadzie padł rekord dla liczby pasażerów, których w skali roku było ponad 60 mln. Firma wierzy, że w ciągu kilku najbliższych lat liczba ta wzrośnie do 100 mln na rok. Przewoźnik planuje w tym celu duże inwestycje. Związane są one m.in. z zakupem nowego taboru, w tym nowoczesnych lokomotyw, które mają poruszać się z prędkością do 200 km/h. Łącznie firma wyda kilkadziesiąt mld zł i stanie się to w ramach inicjatywy o nazwie "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji".