Mercedes-Benz trafił właśnie do Księgi Rekordów Guinnessa, a wszystko za sprawą modelu eActros 600, czyli "Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2025". To w pełni elektryczny ciągnik siodłowy wyposażony w baterię o pojemności 621 kWh, której deklarowany zasięg to 500 km przy pełnym ładunku wynoszącym 22 tony. Marco Hellgrewe przejechał nim na torze Motorsport Arena Oschersleben ponad 124 km na wstecznym, spędzając za kierownicą 6 godzin i 22 minuty, podczas których pokonał 476 zakrętów ze średnią prędkością 20 km/h.

To nowy rekord świata w kategorii najdłuższej jazdy tyłem zestawem ciężarowym, a jednocześnie pierwszy taki wyczyn dla ciężarówki elektrycznej. Jakby tego było mało, już następnego dnia Hellgrewe pokonał dodatkowe 30 km na drogach publicznych z policyjną eskortą. eActros to jednak coś więcej niż tylko model "pokazowy", został zaprojektowany na minimum 1,2 miliona kilometrów przebiegu w ciągu dekady, z zachowaniem ponad 80 proc. pojemności baterii, co pokazuje, że nowoczesna ciężarówka elektryczna to realne narzędzie pracy.