Po kilku miesiącach oczekiwania, Urząd Transportu Kolejowego wydał zgodę na uruchomienie nowego połączenia kolejowego przez RegioJet. Zgodnie z planami, trasa obejmowałaby przejazd pociągu z Przemyśla do Hanoweru w Niemczech. Co ciekawe pierwotny wniosek czeskich linii został odrzucony, dopiero ponowne złożenie i rozpatrzenie przyniosło pożądaną decyzję.

Oznacza to, że możliwe jest uruchomienie trasy, która pozwoli pasażerom pojechać z Przemyśla do Hanoweru. Kolej zatrzymywałaby się kilkukrotnie, jednak podróż odbywałaby się w relacji międzynarodowej. Oznacza to, że niemożliwe będzie kupno biletu na odcinek krajowy. Pierwszy przystanek po wyruszeniu z Przemyśla będzie mieć miejsce dopiero w Niemczech.

Kiedy taka trasa zostanie zrealizowana a pociąg wyruszy na tory? Tego nie wiadomo. Teoretycznie to mogło się wydarzyć jeszcze 10 grudnia, bo jak informuje rynek-kolejowy.pl, zgoda Urzędu Transportu Kolejowego obejmuje właśnie taki przedział czasu - do 9 grudnia 2028 roku. Do faktycznego uruchomienia pociągu jeszcze trochę zostało. Relacja ma opierać się na jednej parze pociągów dziennie.

Pociąg do Niemiec. Jaki przebieg trasy?

W swoim wniosku RegioJet zaprezentował schemat trasy. Ta w stronę z Polski do Niemiec prezentować się będzie następująco:

Przemyśl Główny (22:00)

Frankfurt nad Odrą

Berlin-Gesundbrunnen

Hannover (10:15)

W drogę powrotną pociąg z Hanoweru wyruszy o godzinie 20:00, a na miejscu w Przemyślu zamelduje się o 8:15. Oznacza to, że trasa Przemyśl-Hanower zajmie mu 12 godzin i 15 minut.

Okazuje się jednak, że na drodze do realizacji projektu stoją pewne przeszkody. Chodzi o przepustowość torów na odcinku od Mościsk do Przemyśla. Dopiero przebudowa lub rozbudowa infrastruktury umożliwi włączenie kolejnych połączeń i pociągów.



Pociągiem za granicę z Polski

Warto zauważyć, że od 10 grudnia w życie wszedł nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Jeżeli interesują was podróże zagraniczne pociągiem, to do oferty przewoźnika weszło kilka dodatkowych kursów. Obecnie da się wybrać w podróż do interesujących miast, jak na przykład kilka europejskich stolic.

Dla przykładu, do Berlina wybierzemy się np. z Poznania, Warszawy czy Krakowa. Wrocław i Warszawa zostały wzbogacone o dodatkowe połączenie do Wiednia. Co więcej, pasażerowie z Warszawy mogą również wybrać się do Salzburga nowym pociągiem IC Chopin.