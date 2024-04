Polacy skorzystają z nowej usługi w samolotach. Pyszny pomysł

Pierwszy raz pasażerowie mogą zamówić dla dzieci posiłek w lunchboxie marki Mepal, który dziecko może zachować na zawsze. O tym, jakie jedzenie znalazło się w zestawie, zadecydowały dzieci podczas specjalnych testów. Ile to kosztuje i jak zamówić taki zestaw?

PLL LOT z nową ofertą. Jak zamówić posiłek do samolotu?

Polskie Linie Lotnicze LOT oferują szereg połączeń zarówno na trasach krajowych, jak i zagranicznych, latać można m.in. do Hiszpanii, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych, sitaka połączeń jest bardzo bogata. Od 11 kwietnia otwarte zostanie także połączenie do stolicy Grecji. Niezależnie od wybranej trasy lotu, może się zdarzyć, że pasażer zechce skorzystać z posiłku na pokładzie. PLL LOT rozwija ofertę o nową opcję dotyczącą jedzenia.

Od 2 kwietnia rodzice dzieci, które podróżują na pokładach samolotów PLL LOT mogą zamówić specjalny posiłek przedpłacony w postaci lunchboxu. Usługa jest możliwa do wybrania już na etapie zakupu biletu, ale może ją także dokupić, jednak nie później niż 24 godziny przed planowaną podróżą. Zamówienia można dokonać na stronie przewoźnika lub w LOT Contact Center.

Zdjęcie Opakowanie dziecko może zabrać ze sobą na zawsze. / PLL LOT

Ile kosztuje lunchbox PLL LOT i co znajduje się w zestawie?

Cena takiego posiłku dla dziecka, który jest skomponowany w lunchboxie firmy Mepal, to koszt 89 zł. Pudełko zostaje z dzieckiem na zawsze. Co znajduje się w takim zestawie? Prowadzono specjalne testy, aby ustalić, co najbardziej smakuje małym pasażerom i w ten sposób zdecydowano o kompozycji menu.

- W trakcie testów małym pasażerom najbardziej zasmakowały kanapka z kurczakiem i warzywami, sałatka makaronowa z marchewką, a na deser gofr w czekoladzie i sezonowe owoce - przekazał PLL LOT.

Jest to kolejne udogodnienie wprowadzone przez PLL LOT z myślą o najmłodszych pasażerach.