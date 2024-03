Rekordowy przejazd pociągu Stadlera. Trafił do Księgi Guinnessa

FLIRT H2 z rekordem. Firma Stadler mówi o osiągnięciach w dziedzinie napędu wodorowego

Stadler wyjaśnia, że FLIRT H2 to elektryczny pociąg silnikowy z ogniwami wodorowymi, w których wodór jest przekształcany w elektryczność.

- Zasilacz zawiera ogniwa paliwowe i zbiorniki wodoru. Ogniwa paliwowe przekształcają wodór w energię elektryczną. Energia elektryczna jest przesyłana do konwertera trakcyjnego i następnie akumulator zasila napęd pojazdu odpowiednią mocą. To pozwala również na odzyskiwanie energii hamowania na powrót do akumulatora. Przechowuje on zarówno energię hamowania, jak i energię z ogniw wodorowych - podaje Kurier Kolejowy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu napędowemu firmy Stadler FLIRT H2 może niezwykle długo pracować bez konieczności ponownego napełniania.