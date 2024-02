Od rozpoczęcia przez Rosję konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wiele firm postanowiło wycofać się z kraju agresora. W związku z takimi działaniami znanych marek, w pewnej liczbie przypadków Rosja zdecydowała się na przejęcie sposobu ich działania, a także wykorzystanie pewnych wyróżników wspomnianych firm i stworzenie swego rodzaju podróbek.

Niedawno na łamach GeekWeeka wspominaliśmy o planach Białorusi i Rosji na "odtworzenie" pod nową marką sieci Ikea na terenie obydwu krajów, tymczasem aktualnie trwa także spór Siemensa z Rosją. Chodzi o kradzież własności intelektualnej - skopiowanie projektu pociągu. Siemens żąda zadośćuczynienia w wysokości ok. 100 milionów złotych.

Reklama

Rosja skopiowała projekt Siemensa

Siemens Mobility LLC (kontrolowana przez niemiecki koncern Siemens AG) chce odzyskać od Ural Locomotives LLC miliardy rubli za kradzież własności intelektualnej. Jak wynika z akt spraw arbitrażowych, niemiecki koncern wysłał już Moskwie odpowiednie wnioski, roszczenia przekazano też do Sądu Arbitrażowego Obwodu Swierdłowskiego - zostały one uwzględnione.

Siemens dwukrotnie złożył pozew w sprawie windykacji środków od Lokomotyw Uralskich. Do rozprawy ma dojść 20 marca. O co poszło? Siemens Mobility LCC zarzuca rosyjskiej spółce, że dopuściła się skopiowania projektu pociągu Siemensa, a następnie doprowadziła do jego produkcji - wszystko to bez licencji, pod własną nazwą.