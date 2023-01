Rozbudowa portu w Szczecinie za półmetkiem. Niedługo będą tu obsługiwane największe statki

Port w Szczecinie znajduje się w odległości 68 kilometrów na południe od Zatoki Pomorskiej i ok. 11 km od Zalewu Szczecińskiego. Zlokalizowany jest w środkowej części Szczecina w dzielnicy Śródmieście. To największy port rzeczny w zlewni Odry.



Według ustawy o portach i przystaniach morskich port w Szczecinie wraz z portami w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku mają podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Dzięki rozbudowie, której stopień zaawansowania wykonawca określa na 54 proc. już niedługo do portu będą mogły przypływać większe jednostki.

Gigantyczne rozmiary inwestycji

— Inwestycja w Porcie w Szczecinie jest gigantycznych rozmiarów. Do wykonania jest nowe Nabrzeże Norweskie, stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego Nabrzeża Fińskiego, które dziś pełni funkcję terminala kontenerowego. Zaplanowano też przebudowę istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży. Poza tym do wybudowania jest oczepowe Nabrzeże Duńskie na długości ok. 770 metrów, które zabezpieczy brzeg Ostrowa Grabowskiego i przedłuży w przyszłości linię Nabrzeża Norweskiego. — informuje Grupa NDI

Rejon przeładunków drobnicowych w szczecińskim porcie

Rejon przeładunków masowych w szczecińskim porcie

Również Kanał Dębicki zostanie poszerzony ze 120 metrów szerokości do 200 oraz pogłębiony do głębokości technicznej 12,5 metrów. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a generalnym wykonawcą konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT S.A., odpowiedzialne m.in. za przekop przez Mierzeję Wiślaną.

Jeśli chodzi o roboty żelbetowe, wykonano ponad 52 proc. konstrukcji Nabrzeża Czeskiego, 44 proc. Nabrzeża Norweskiego oraz 72 proc. Nabrzeża Duńskiego.

W tym wypadku największym wyzwaniem jest dla nas czas, dlatego prace realizujemy na wszystkich frontach jednocześnie. mówi Irena Filipek Kierownik Robót z Grupy NDI

Jakie statki mogą przypływać do portu w Szczecinie?

Port w Szczecinie może przyjmować statki o zanurzeniu do 9,15 m i długości 215 m. Przejście torem wodnym z redy w Świnoujściu do Szczecina trwa 4 godziny.

Port obsługuje zarówno towary drobnicowe, jak i masowe. Specjalizuje się w przeładunku i składowaniu kontenerów, wyrobów hutniczych, ładunków ponadgabarytowych oraz papieru i celulozy. Obsługiwane są również ładunki masowe suche jak: węgiel, koks, kruszywa, zboże czy nawozy oraz płynne.



Celem inwestycji jest poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego. Obecnie nabrzeża Słowackie i Czeskie są intensywnie wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi. Modernizacja pozwoli dostosować parametry do obsługi największych statków. Łączny koszt inwestycji to 343,1 milionów złotych brutto.



Rozbudowa portu w Szczecinie

Rozbudowa portu w Szczecinie

Rozbudowa portu w Szczecinie

Rozbudowa portu w Szczecinie

