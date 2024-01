Jedna z osób, które dzieliły się doświadczeniami z jazdy Cybertruckiem na forum Cybertruck Owners Club podała też, że zauważyła problemy z kierunkowskazami oraz układem kierowniczym po przejechaniu zaledwie 80 km. Utrudnienia z działaniem kierunkowskazów zauważyli też inni użytkownicy. Ostatecznie jednak wspomniana osoba oceniła otrzymany model na 6-, ponieważ poza odnotowanymi defektami, była pod ogólnym wrażeniem.

To się wyklepie

Wielu internautów komentując pokazywane przez właścicieli Cybertrucków defekty twierdzi, że to normalne w przypadku nowego projektu i z czasem Tesla na pewno istotnie dopracuje oraz rozwine swoje flagowe pojazdy elektryczne. Pojawiają się jednak także słowa krytyki.

- Coś takiego jest nie do przyjęcia na tym etapie ewolucji Tesli, jako korporacji. Na początku całkiem w porządku było dać im kredyt zaufania i pozwolić spychać samochody z linii produkcyjnej po prostu po to, by uzyskali wystarczające dochody, aby utrzymać się na powierzchni. Ale teraz, kiedy są jedną z najlepiej wycenianych firm na świecie i jedną z najbardziej dochodowych spółek motoryzacyjnych? Nie, nie ma usprawiedliwienia - skwitowała osoba posługująca się pseudonimem Elysia.

Nie jest jasne, kiedy zostanie dostarczonych więcej Cybertrucków, ale według ustaleń Daily Mail Musk powiedział, że do 2025 r. produkcja powinna osiągnąć około 250 000 egzemplarzy rocznie. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejni klienci dostaną już w pełni dopracowane egzemplarze.