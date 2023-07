The Flying Scotsman ma 100 lat. To on zawiózł Harry’ego Pottera do Hogwartu

Mimo że w 1963 roku zakończyła karierę na głównej linii East Coast, to nie odeszła w zapomnienie. W latach 60. W ramach trasy promocyjnej podróżowała do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Natomiast w 1988 roku zyskała miano pierwszej lokomotywy, która opłynęła świat, kiedy wysłana została do Australii. To właśnie tam ustanowiła rekord najdłuższego przejazdu lokomotywy parowej bez przerwy, który wyniósł 679 kilometrów.

Kariera filmowa Latającego Szkota

Największą rozpoznawalność Teh Flyin Scotsman zyskał dzięki serii filmów o Harrym Potterze. Tak! To właśnie on zawoził Harry’ego i jego przyjaciół do Hogwartu. Także zobaczymy tę lokomotywę parową w filmie 102 dalmatyńczyki, Agatha z 1979 roku oraz programie Top Gear.

W formie animowanej ukazana była również w produkcji animowanej Thomas the Tank Engine Thomas & Friends: The Great Race. W ramach celebracji 100 urodzin Latającego Szkota lokomotywa odbyła podróż z Londynu wzdłuż wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii do Szkocji. Po drodze zatrzymała się w Doncaster w hrabstwie Yorkshire, gdzie została wyprodukowana.

Doncaster to miejsce, w którym narodził się Latający Szkot. Został stworzony przez mieszkańców Doncaster, którzy są niezwykle dumni ze swojego kolejowego dziedzictwa. Powiedział historyk kolei, dr David Turner.

Doncaster stanowiło swego czasu przemysłowe centrum, które swój szczytowy okres osiągnęło na początku XX wieku. Całe przedsiębiorstwo zajmowało wtedy prawie 90 hektarów i zatrudniało 4600 pracowników.