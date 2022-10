Tuk-tuki ruszają do walki z przestępczością. Pojazdy pomogą policjantom

Mateusz Zajega Transport

Brytyjska policja pochwaliła się swoimi najnowszymi nabytkami, czyli tuk-tukami, które mają pomóc w walce z przestępczością. Trójkołowy pojazd cieszy się dużą popularnością we wschodniej Azji, gdzie zazwyczaj pełni rolę taksówki. Jak widać, stworzono go również do wyższych celów.