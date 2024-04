Duże miasta podjęły walkę z problemem zanieczyszczenia powietrza i w tym celu szukają m.in. nowych oraz bardziej ekologicznych pojazdów dla środków transportu publicznego. Wśród nich jest Wrocław, na którego ulice wkrótce wyjadą autobusy wodorowe dostarczone przez trzy marki.

MPK we Wrocławiu przetestuje trzy autobusy wodorowe

Wrocławskie MPK zdecydowało się przetestować trzy autobusy wodorowe. Są to pojazdy, które zostaną dostarczone przez marki Solaris, Mercedes i NesoBus. Dwie pierwsze z wymienionych obsługują już pasażerów ze stolicy Dolnego Śląska.

MPK we Wrocławiu dysponuje 57 autobusami Solarisa z silnikami Diesla. W przypadku Mercedesa jest to blisko 300 pojazdów — 269 spalinowych oraz 13 z silnikami elektrycznymi. Natomiast NesoBus to stosunkowo młody projekt z dużymi ambicjami.



Autobus wodorowy NesoBus wyjedzie na ulice Wrocławia latem

NesoBus to projekt Grupy Polsat Plus i ZE PAK, która ma już na koncie sukcesy. Pojazd został opracowany przez PCE Polski Autobus Wodorowy i wyjedzie na ulice Wrocławia latem — pomiędzy lipcem a wrześniem 2024 r. Nieco wcześniej mają kursować autobusy marek Solaris (w czerwcu) oraz Mercedes (w lipcu).

Pojawienie się rozwiązań wodorowych w transporcie publicznym i prywatnym w mieście to realizacja wrocławskiej polityki zeroemisyjności, miasta neutralnego klimatycznie. Stać nas na to, żeby marzyć już o rzeczach, które są przyszłością. powiedział Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia

Grupa należąca do Zygmunta Solorza inwestuje w rozwój technologii zielonej energii i wśród nich jest m.in. transport oparty na wodorze. Firma zajmuje się także budowaniem stacji tankowania oraz instalacji do wytwarzania wodoru.

Stacja tankowania wodoru Neso we Wrocławiu powstaje przy ul. Obornickiej. Sam autobus NesoBus jeździł po mieście już wcześniej, bo przez kilka dni w 2022 r. Pojazd jest w stanie na jednym tankowaniu pokonać dystans do 450 km, a to oznacza, że może być użytkowany przez dwa dni. Uzupełnienie wodoru trwa tylko 15 minut.

Autobus wodorowy NesoBus ma 12 m długości i jest w stanie pomieścić 93 pasażerów (ma 37 miejsc siedzących). Produkcja ma odbywać się w Świdniku, skąd docelowo każdego roku linie produkcyjne będzie mogło opuszczać nawet ponad 100 pojazdów.