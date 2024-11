PKP Intercity i PKP Intercity Remtrak podpisały umowy na modernizację 150 wagonów. 133 z nich po modernizacji będzie wagonami bezprzedziałowymi pierwszej i drugiej klasy.

- Zawarty kontrakt to kolejne, warte blisko 1,5 mld złotych zamówienie w polskim przemyśle, które pozwoli zapewnić 150 zmodernizowanych wagonów. Posłużą one dalszej rozbudowie oferty przewozowej PKP Intercity. Ten kontrakt to nie tylko modernizacja. To przede wszystkim pierwsza taka umowa w historii spółki, która dla wagonów zapewnia utrzymanie na poziomie P3 i P4 przez następne 23 lata. - mówi Adam Wawrzyniak, Członek Zarządu PKP Intercity.

Co nowego pojawi się w wagonach po modernizacji?

Jak przekazał przewoźnik, w wagonach zostaną wymienione niemal wszystkie elementy: okna, wózki, zapewniające wygodną jazdę z prędkością 160 km/h, urządzenia elektryczne. Zmieni się także całe wnętrze, wstawione zostaną nowe fotele, pasażerowie będą mogli skorzystać z gniazdek do ładowania laptopów i telefonów, skorzystają także z bezprzewodowego internetu. Pojawi się klimatyzacja, a drzwi zostaną wymienione na automatyczne. Zainstalowany zostanie system informujący o kolejnych stacjach, a bezpieczeństwo zapewni system przeciwpożarowy i monitoring.

W ramach zamówienia Remtrak będzie zobowiązany do przeprowadzania przeglądów i napraw rewizyjnych aż do kolejnej modernizacji. — Tak duży kontrakt na modernizację 150 wagonów wraz z utrzymaniem będziemy realizować przez wiele lat w naszych Zakładach Produkcyjnych: tutaj w Libiszowie koło Opoczna, w Opolu oraz w Warszawie, gdzie będziemy bazować głównie na polskich komponentach — mówi Tomasz Zelwowiec, Prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.



Coraz więcej osób wybiera kolej. Potrzebne są pilne inwestycje

Spółka poinformowała, że obecnie realizuje umowy taborowe o wartości 16,5 mld zł. Zamówienia realizowane są przez poznańską Fabrykę Pojazdów H.Cegielski, bydgoską fabrykę Pesa, Pesa Mińsk Mazowiecki i PKP Intercity Remtrak. Obejmują budowę nowoczesnych lokomotyw, wagonów i pociągów hybrydowych.

Inwestycje są niezbędne, ponieważ według danych przewoźnika kolej wybiera coraz więcej osób. Nic dziwnego, to dość wygodny środek transportu, a w niektórych przypadkach konkurencyjny cenowo w porównaniu do samochodu. Wciąż jednak wymaga usprawnień, ponieważ są miasta, które borykają się z wykluczeniem komunikacyjnym - niewielka liczba połączeń skutkuje tym, że podróżni wybierają własny samochód, a w efekcie tworzy się błędne koło i redukowana jest liczba połączeń. W planowanych inwestycjach na kolejne lata pomija się także remonty i elektryfikację torów.