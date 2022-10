Spis treści: 01 Wielki most Danyang-Kunshan, Chiny

02 Wiadukt Changhua-Kaohsiung, Tajwan

03 Wielki Most Tianjin, Chiny

04 Wielki most Cangde, Chiny

05 Wielki most Weinan Weihe, Chiny

06 Droga ekspresowa Bang Na, Tajlandia

07 Wielki most w Pekinie, Chiny

08 Lake Pontchartrain Causeway, Stany Zjednoczone

09 Linia 1 (metro Wuhan), Chiny

10 Most na bagnach Manchac, Stany Zjednoczone

11 Najdłuższe konstrukcje w Polsce

12 Most na A1

13 Most Solidarności w Płocku

14 Most Unii Europejskiej w Koninie

15 Jaki jest najdłuższy most w Europie?

Które mosty są największe na świecie, jaką mają długość? A jaki jest najdłuższy most w Europie? Jak wyglądają polskie mosty w zestawieniu? Zobacz zestawienie największych konstrukcji.



Wielki most Danyang-Kunshan, Chiny

Najdłuższy most na świecie został ukończony w 2010 roku a do użytku oddany rok później. Jest to niezwykła konstrukcja o oszałamiającej długości 164 kilometry. Łączy Szanghaj i Nanjing w prowincji Jiangsu. Dzięki niemu szybka kolej może przekroczyć deltę Jangcy.

Budowa mostu zajęła cztery lata i według niektórych źródeł kosztowała 10 miliardów dolarów. Podczas budowy brało udział 10 000 robotników.

Wiadukt Changhua-Kaohsiung, Tajwan

Drugi co do długości most również należy do kolei dużych prędkości. Ukończona w 2007 roku konstrukcja rozciąga się od Banguashan w Changhua do Zuoying w Kaohsiung. Oprócz 158 kilometrów długości to, co świadczy o jego niezwykłości to jego odporność na trzęsienia ziemi.

Konstrukcja umożliwia bezpieczne zatrzymanie się pociągu w przypadku drgań podłoża. Dzięki podzieleniu go na segmenty, w przypadku zniszczenia fragmentu mostu, można go szybko naprawić.

Zdjęcie Wiadukt Changhua–Kaohsiung / Wikimedia

Wielki Most Tianjin, Chiny

Szybka kolej Pekin-Szanghaj wymagała od konstruktorów wyjątkowych rozwiązań. Most Tianjin, podobnie jak most Danyang-Kunshan należy do tej trasy. Z długością niespełna 113 kilometrów zajmuje trzecie miejsce na podium. Łączy Langfang i Qingxian. Składa się z szeregu 30-metrowych dźwigarów o wadze 860 ton każdy montowanych na filarach.

Zdjęcie Wielki Most Tianjin / Wuyouyuan / Wikipedia

Wielki most Cangde, Chiny

Z pewnością nie sposób nie zauważyć, że najdłuższe mosty na świecie są położone w Azji. A będąc bardziej precyzyjnym, są częścią trasy Szanghaj-Pekin. Seria mostów przez Hongkong, Makau i Chiny kontynentalne pozwoliła na skrócenie trasy z trzech godzin do zaledwie 30 minut.

Ten czwarty co do długości most ma 106 kilometrów długości łącznie 3092 filary.

Zdjęcie Wielki most Cangde / Siti Hasanah / domena publiczna

Wielki most Weinan Weihe, Chiny

Przez krótką chwilę po ukończeniu w 2008 roku i otwarciu w 2010 roku był najdłuższym mostem na świecie, osiągając długość 80 kilometrów. Szybko jednak stracił pozycję przez oddanie do użytku innych konstrukcji w tym samym okresie. Do jego budowy użyto 2,3 miliona metrów sześciennych betonu i 45 000 ton stali

Droga ekspresowa Bang Na, Tajlandia

Choć w miarę oddalania się od pierwszych miejsc na liście wyraźnie spada długość mostów, to 55 kilometrów w dalszym ciągu może robić wrażenie. Tym bardziej że w końcu doczekaliśmy się pierwszego najdłuższego mostu drogowego.

Ciekawe, że most nie został wykonany, aby przekroczyć zbiornika wodnego. Na krótkim odcinku przecina rzekę Bang Pakong. Prowadzi on Tajską autostradę nad... inną autostradą.

Wielki most w Pekinie, Chiny

Ukończony został w 2010 roku i oddany do użytku w 2011 roku. To czwarty, najkrótszy most na trasie szybkiej kolei Szanghaj-Pekin. Jego długość wynosi 48 kilometrów. Podróżujący z pewnością go zapamiętają, gdyż przemierzając trasę właśnie na tym moście ją rozpoczynają lub kończą. Znajduje się na południe od Pekinu.

Zdjęcie Wielki Most w Pekinie / autorzy OpenStreetMap / Wikipedia

Lake Pontchartrain Causeway, Stany Zjednoczone

Mimo ósmej pozycji i "zaledwie" 39 km długości, ten most może poszczycić się kilka "naj". Najdłuższy most w Stanach Zjednoczonych, najdłuższy most poza Azją, najdłuższy most nieprzerwanie biegnący nad wodą. W rzeczywistości to dwa równoległe mosty przecinające jezioro Pontchartrain w południowej Luizjanie.

Pierwszy most oddano do użytku w 1956 roku, jednak ze względu na ogromny ruch, który przekroczył przepustowość, wymagał dobudowania drugiej drogi. Oddano ją w 1969 roku. Niezwykłe jest to, że konstrukcja przetrwała liczne huragany, w tym huragan Katrina w 2005 roku.

Zdjęcie Lake Pontchartrain Causeway / Glenn / Wikipedia

Linia 1 (metro Wuhan), Chiny

To dziewiąty co do długości obiekt w zestawieniu i zarazem najdłuższy wiadukt metra na świecie. Jego długość wynosi 48 kilometrów. Konstrukcja umożliwia podróżowanie po słynnym Wuhan dzięki 32 stacjom. Została oddana do użytku w 1995 roku i zmodernizowana w 2003.

Zdjęcie Linia 1 matra w Wuhan / Wikipedia

Most na bagnach Manchac, Stany Zjednoczone

Ostatnie międzynarodowe zestawienie zamyka bliźniacza estakada w rejonie jeziora Pontchartrain w Luizjanie. To jedna z najdłuższych konstrukcji wbudowanych nad wodą osiągająca długość 37 kilometrów. Most otwarto w 1979 roku. Aby zapewnić stabilność, konieczne było posadowienie go na palach zagłębionych w bagnisty teren na 76 metrów. Uwaga! Według podań grasują tu wilkołak Cajun znany jako Rougarou i aligatory. Te drugie naprawdę.

Najdłuższe konstrukcje w Polsce

Chociaż o konstrukcjach długości przekraczających 150 kilometrów raczej nie mamy co marzyć, a nawet te krótsze osiągające około 50 km są poza naszym zasięgiem, to i tak możemy podziwiać kilka ciekawych mostów w naszym kraju. Czy wiesz, który jest najdłuższy?

Most na A1

Najdłuższy most w Polsce można przejechać, podróżując autostradą A1 w kierunku Gdańska. Znajduje się w pobliżu Grudziądza. Jego budowa zajęła dwa lata. Wraz z estakadą osiąga długość 1950 metrów.

O ile sam most nie jest najdłuższy, to estakada dojazdowa ma kilometr długości. Ma też najdłuższe rozpostarte przęsło.

Zdjęcie Most autostradowy pod Grudziądzem / Mariusz Nasieniewski / Wikipedia

Most Solidarności w Płocku

Będący elementem wschodniej obwodnicy Płocka most jest obecnie najdłuższą konstrukcją w kraju. Konstrukcja o długości 1200 metrów została wybudowana w 2005 roku. To najdłuższy most wantowy w kraju, którego rozpiętość przęsła wynosi 375 metrów. Wraz z estakadami dojazdowymi osiąga długość 1700 m, co daje mu drugie miejsce na liście.

Zdjęcie Most Solidarności w Płocku / Wikimedia

Most Unii Europejskiej w Koninie

Most wantowy nad Wartą ma całkowitą długość 1400 metrów. Został wybudowany w 2007 roku. Rozpiętość najdłuższego przęsła wynosi 80 metrów.

Zdjęcie Most Unii Europejskiej w Koninie / Wikimedia

Jaki jest najdłuższy most w Europie?

Najdłuższym most w Europie został ukończony w 2018 roku i łączy Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim biegnąc nad Cieśniną Kerczeńską. Po rozpadzie ZSRR przebiegała tu granica między Rosją i Ukrainą. Choć oba kraje doszły do porozumienia w sprawie budowy mostu, a w 2014 roku powołano spółkę, która miała zrealizować projekt, to niespełna miesiąc później Rosja dokonała aneksji Krymu.

Most kosztował 3,6 miliarda dolarów, a podczas budowy zagłębiono ponad 6 tysięcy pali na głębokość dochodzącą do 150 metrów. Długość Mostu Krymskiego to 18,1 km.



Zdjęcie Most Krymski / Wikimedia

