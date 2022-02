Miso ramen to tradycyjna japońska zupa, która od kilku dekad rozkochuje w sobie kolejne pokolenia miłośników kulinariów. Jak sama nazwa wskazuje, opiera się ona na wyprodukowanej ze sfermentowanej soi paście miso, która w połączeniu z bulionem, makaronem oraz jajkiem marynowanym w sosie sojowym tworzy doprawdy wykwintne danie.

Takie typowe dla kuchni azjatyckiej smaki zachwycają podniebienia wielu osób, w związku z czym nie powinien nikogo dziwić ciągły wzrost popularność tego typu dań w naszym kraju. Za to dziwić może pewne nietypowe połączenie, które stworzyła w ostatnim czasie jedna z japońskich restauracji.

Reklama

Postanowiła ona zacząć sprzedawać wspominaną już zupę wraz z... topiącymi się w niej lodami, a konkretniej rożkami o czekoladowo-mlecznym smaku. Jak twierdzi twórca nietypowego dania, spośród wszystkich rodzajów lodów, ten pasował najbardziej. Rzekomo idealnie uzupełnia się on z pikantną zupą, jednocześnie nie zakłócając jej smaku.

Trzeba przyznać, że niecodziennie łączy się ze sobą te dwie pozycje, choć "niecodziennie" to w tym przypadku za mało powiedziane. Co ciekawe, serwująca przytoczone danie restauracja już wcześniej zasłynęła z dołączenia do swojego menu szokującego połączenia. Wówczas był to ramen z... watą cukrową.

Wracając do tradycyjnej japońskiej zupy z czekoladowo-mlecznym lodami, możemy ją zamawiać tylko do końca marca. Jeżeli chcielibyśmy skosztować tego przysmaku później, będziemy musieli przyrządzić go na własną rękę.

Być może, w następnych miesiącach Japończycy przygotują kolejne zaskakujące danie. Czego możemy się spodziewać tym razem? Ramenu z krówkami? Sushi z ziemniaków? Pizzy z ryżem? Z pewnością będzie to coś równie z niezwykłego.