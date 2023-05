Badacze: Używanie konopi indyjskich szkodzi naszemu zdrowiu psychicznemu

Naukowcy twierdzą, że używanie (palenie) konopi indyjskich może znacznie zwiększać ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii. Jednocześnie badania wskazują, że skala problemu jest znacznie większa, niż do tej pory przypuszczano. Specjaliści podkreślają, że ryzyko zwiększa się, także wtedy, kiedy nastolatkowie używają konopi "tylko" rekreacyjnie.

Wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli istnieje przekonanie, że przypadkowe używanie konopi indyjskich jest łagodne. Byliśmy zaskoczeni, widząc, że używanie konopi indyjskich miało tak silne powiązania z niekorzystnym zdrowiem psychicznym i wynikami życiowymi nastolatków dr Ryan Sultan z Columbia University

Wcześniejsze badania sugerują, że nawet 15 proc. przypadków schizofrenii rejestrowanych w Wielkiej Brytanii ma związek przyczynowy z używaniem konopi indyjskich. Analizy wskazują, że stosowanie konopi zmienia rozwój kory mózgowej w okresie dojrzewania.

Konopie indyjskie a schizofrenia

W nowych badaniach naukowcy przebadali ponad 68 000 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat. Następnie podzielili ich na trzy grupy: nieużywających konopi, osoby z niezaburzonym używaniem konopi indyjskich (NDCU; używanie rekreacyjne) oraz osoby z zaburzeniami używania konopi (CUD; oznaki uzależnienia).

Zaburzenie używania konopi indyjskich jest terminem klinicznym, które odnosi się do zestawu problemów powiązanych z używaniem konopi. Zaburzenia te mogą prowadzić do licznych problemów zdrowotnych, rosnącego używania oraz mogą doprowadzać osoby uzależnione do zaniedbywania obowiązków w szkole, w domu, czy w pracy. Okazało się, że 1 osoba na 10 używa konopi indyjskich w sposób rekreacyjny (osoby NDCU), z kolei 1 osoba na 40 spełniało kryteria uzależnienia (osoby CUD).

U osób, które w sposób rekreacyjny paliły marihuanę, ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia psychicznego zwiększało się o 2-2,5 razy. Z kolei u osób uzależnionych od marihuany ryzyko zwiększało się o aż 3,5-4,5 razy - zatem u każdej osoby palącej marihuanę może zwiększyć się ryzyko pojawienia się m.in. depresji, a nawet myśli samobójczych. Jak zauważają naukowcy, nastolatkowie używają konopi w celu poprawy nastroju, w tym poprawy złego nastroju związanego z depresją, jednakże stosowanie tych substancji w dłużej perspektywie tylko pogłębia stan depresyjny.

Osoby palące marihuanę (w tym w sposób rekreacyjny) są bardziej podatne na pogorszenie funkcji wykonawczych oraz na wystąpienie deficytów poznawczych - może to skutkować zmniejszeniem objętości hipokampa (region w mózgu) w wieku średnim. Ponadto "użytkownicy konopi indyjskich" byli bardziej skłonni do opuszczania szkoły względem osób niepalących.

W innych badaniach naukowcy przebadali około 6 mln Duńczyków. Specjaliści chcieli znaleźć korelację między używaniem konopi indyjskich a schizofrenią. Odkryto, że faktycznie występuje silna korelacja między wspomnianymi zjawiskami, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet w wieku od 16 do 49 lat. Co ciekawe, stwierdzono, że około 30 proc. młodych mężczyzn (21-30 lat) cierpiało na schizofrenię, która była spowodowana przez używanie konopi indyjskich.

Jak powiedziała dr Nora Volkow z NIDA: - Splot zaburzeń związanych z używaniem substancji i chorób psychicznych jest poważnym problemem zdrowia publicznego, wymagającym pilnych działań i wsparcia dla osób, które tego potrzebują.

Dodaje również: - Ponieważ dostęp do silnych produktów z konopi indyjskich stale się rozszerza, ważne jest, abyśmy rozszerzyli również profilaktykę, badania przesiewowe i leczenie osób, które mogą doświadczać chorób psychicznych związanych z używaniem konopi indyjskich. Wyniki tego badania są jednym z kroków w tym kierunku. Wyniki mogą pomóc w podejmowaniu decyzji, które pracownicy służby zdrowia mogą podejmować w opiece nad pacjentami, a także w decyzjach, które osoby mogą podejmować w związku z używaniem konopi indyjskich -. Wyniki badań zostały opublikowane w JAMA Open Network oraz w Psychological Medicine .

"Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020" informuje, że trochę ponad 12 proc. polskiego społeczeństwa "używa marihuany", z kolei prawie 8 proc. osób w wieku 15-34 lat przyznaje się do regularnego palenia (używania). Ponad 21 proc. uczniów do 16. roku życia przynajmniej raz spróbowało konopi indyjskich. Jeśli chodzi o starszych uczniów (powyżej 16. roku życia), to odsetek wzrasta do ponad 37 proc. Z kolei prawie 30 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat uważa, że marihuana i haszysz są łatwe do zdobycia.