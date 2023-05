Większość zgonów z powodu COVID-19 mogło mieć inną przyczynę?

Naukowcy sugerują w badaniu opublikowanym w Journal of Clinical Investigation, że zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że pacjenci z COVID-19 byli przez długi czas narażeni na rozwój respiratorowego zapalenia płuc (VAP).



To rodzaj infekcji płuc, która występuje u osób korzystających z mechanicznych aparatów oddechowych w szpitalach, w związku z czym zazwyczaj dotyka osoby w stanie krytycznym, które przebywają na oddziale intensywnej terapii i były podłączone do respiratora mechanicznego przez co najmniej 48 godzin.

Jak podkreślają badacze, nie należy tego jednak odbierać jako sugestii, że infekcja COVID-19 jest mniej niebezpieczna czy podstawy do zmniejszenia liczby zgonów z jej powodu, bo to ona doprowadziła przecież do konieczności sięgnięcia po respirator. Niemniej dane pokazują, że kiedy do leczenia wprowadza się to urządzenie, rośnie ryzyko zgonu pacjenta - najczęściej nie z powodu koronawirua, ale wtórnego respiratorowego zapalenia płuc, co ma związek z długim czasem takiego wspierania oddychania przy tej chorobie.