Candida auris. Co to za grzyb?

Jak informuje News Sky grzyb Candida auris, który zaraża ludzi, został odkryty w 2009 roku w Azji, a w USA został zidentyfikowany już w 2016 roku. W tym kraju w latach 2020-2021 liczba zakażeń wzrosła aż o 95 proc. Strach społeczeństwa został także spotęgowany po emisji serialu "The Last of Us", gdzie pokazany jest świat po apokalipsie spowodowanej grzybem infekującym ludzi.

Reklama

Portal podaje, że grzyb jest potencjalnie śmiertelny i odporny na znane nam leki. Ponadto jak wynika z badań rządowych, grzyb rozprzestrzenia się w niezwykle szybkim tempie zwłaszcza w placówkach opieki zdrowotnej.

Badacze z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) informują, że Candida auris jest rodzajem drożdży, który u ludzi z osłabionym układem odpornościowym może "powodować ciężką chorobę". Naukowcy twierdzą również, że C. auris mógł pojawić się po raz pierwszy na świecie już w 1999 roku.

Dyrektor medyczny oddziału chorób grzybiczych dr Meghan Lyman powiedziała, że wzrost liczby zakażeń w ostatnich latach jest "naprawdę niepokojący". Dodała także: - Zaobserwowaliśmy wzrost nie tylko w obszarach trwającej transmisji, ale także na nowych obszarach.

Ponadto naukowcy wyrażają zaniepokojenie tym, że wciąż rośnie liczba próbek grzybów, które są oporne na powszechnie stosowane metody leczenia. Jednakże jak zaznacza epidemiolog i dyrektor ds. Zapobiegania i Kontroli Zakażeń w Mount Sinai Downtown w Nowym Jorku: - Nie chcemy, aby ludzie, którzy oglądali "The Las of us", myśleli, że wszyscy umrzemy. Jest to infekcja, która występuje u skrajnie chorych osób, które zwykle mają wiele innych dolegliwości.

Naukowcy uspokajają, że grzyb nie stanowi zagrożenia dla zdrowych ludzi. Aczkolwiek jedna trzecia osób, które zaraziły się C. auris, i u których wcześniej stwierdzono inne problemy zdrowotne, umiera. Do tej pory grzyb stwierdzono w ponad połowie stanów USA.

Departament stanu Mississippi donosi, że od listopada tego roku 12 osób mogło umrzeć z powodu infekcji. Z kolei media już mówią o epidemii w tym stanie. Niestety grzyb wykrywany jest także w Polsce - liczba nowych przypadków wciąż rośnie. W państwach UE i EEA od 2013 do 2021 roku zostało wykrytych w sumie 1812 przypadków.

Candida auris wywołuje kandydozę

Według dostępnych informacji Candida auris wywołuje u ludzi kandydozę (pleśniawkę), która objawia się białymi plamami na języku. Mogą się one pojawić także w gardle i w innych obszarach jamy ustnej. Jednakże kandydoza może objąć również narządy wewnętrzne, krwioobieg, czy ośrodkowy układ nerwowy. Jak na razie nie ma szczepionki przeciwko C. auris, lecz prowadzi się eksperymenty na tym polu na myszach - pierwsze rezultaty mają być obiecujące.

Polecamy na Antyweb | Robot od czarnej roboty. Porusza się komicznie, ale pracuje za dwóch