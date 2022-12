Lekarze na podstawie przeprowadzonych badań ustalili, że pojawienie się półpaśca zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu nawet o 80 procent. Wszystko przez tzw. egzosomy, które przenoszą białka przyczyniające się do krzepnięcia krwi i stanu zapalnego tętnic. Okazało się, że u osób chorujących na półpasiec liczba takich białek we krwi była nawet dziewięciokrotnie wyższa niż u osób zdrowych.

Zdjęcie Exosomy (oznaczone białą strzałką) mogą przenosić białka podnoszące ryzyko udaru mózgu / zdjęcie: IBM Research / domena publiczna

Lekarze zainteresowali się także, jak długo utrzymuje się ryzyko wystąpienia udaru u osób chorujących na ospę wietrzną czy półpasiec. Jest szansa, że w przyszłości będzie można na podstawie poziomu egzosomów w ludzkim organizmie precyzyjnie ustalać, jakie jest ryzyko wystąpienia udaru mózgu. To może być bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą.

Każdego roku około 70 tysięcy Polaków ma tzw. udar mózgu. Jest on wyjątkowo niebezpieczny, gdyż często kończy się śmiercią lub trwałym paraliżem. Do udaru mózgu dochodzi wtedy, gdy obumierają obszary mózgu w wyniku zatrzymania dopływu krwi do jego tkanek. Od lat lekarze próbują ustalić, co powoduje zagrożenie wystąpienia udaru. Zawsze wśród powodów wymieniane są takie czynniki ryzyka jak nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu czy stres.