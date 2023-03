Świat na progu kolejnej pandemii? Nie chodzi o koronawirusa

Cholera to choroba bakteryjna, która może być przenoszona przez skażoną wodę i żywność. Szczególnie zagrożone są kraje o niskim poziomie sanitarnym i higieny, gdzie brak dostępu do czystej wody może prowadzić do wybuchów epidemii. Epidemia cholery może pojawić się na terenach, gdzie doszło do potężnych kataklizmów. Tak właśnie się stało na pograniczu Syrii i Turcji, gdzie 6 lutego 2023 roku zatrzęsła się ziemia.

Lekarze i wolontariusze, którzy niosą pomoc poszkodowanym w niedawnych trzęsieniach ziemi, alarmują, że istnieje bardzo duże ryzyko wybuchu epidemii cholery na niespotykaną wcześniej skalę. Dotyczy to zwłaszcza Syrii, gdzie cały czas są kłopoty z wodą zdatną do picia. Syryjczycy, którzy stracili dach nad głową i cały dobytek, w przeciwieństwie do poszkodowanych przebywających w Turcji, mogą liczyć jedynie na schronienie w prowizorycznych obozowiskach.



Po trzęsieniu ziemi w Syrii wiele osób nadal żyje bez stałego dostępu do wody pitnej. To zwiększa ryzyko wybuchu epidemii cholery

Cholera jest chorobą bakteryjną, która atakuje układ pokarmowy człowieka. Przyczyną choroby jest bakteria Vibrio cholerae, która jest przenoszona przez skażoną wodę i żywność.

bakteria Vibrio cholerae

Objawy choroby zwykle pojawiają się nagle i obejmują silne biegunki, wymioty oraz bóle brzucha. Biegunka może być wodnista i prowadzić do odwodnienia organizmu, co jest jednym z głównych zagrożeń dla życia pacjenta.