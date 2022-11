TikTok z pewnością nie jest idealny. Zdarza się, że zobaczyć w nim możemy trendy, które są niebezpieczne i jakie mogą mieć tragiczne skutki wśród najmłodszych użytkowników. Aplikacja nie radzi sobie też stuprocentowo dobrze w przypadku zapobiegania rozprzestrzeniania fałszywych informacji. Co więcej, regularnie można też słyszeć pełne oburzenia i niepokoju głosy, które podają w wątpliwość to, jak TikTok przechowuje dane i co się z nimi dokładnie dzieje.

Temat podjął we wtorek komisarz Federalnej Komisji Łączności, który wezwał rząd Stanów Zjednoczonych do zakazania platformy w związku z obawami dotyczącymi tego, co należąca do chińskiej firmy ByteDance aplikacja robi z danymi amerykańskich użytkowników. Brendan Carr chciałby całkowitego zakazu używania TikToka na teranie kraju. Czy to jednak możliwe do zrealizowania?

TikTok próbuje dojść do porozumienia

Nie ma co ukrywać, że tego typu decyzja byłaby bardzo nieopłacalna dla twórców aplikacji. Między innymi z tego powodu TikTok próbuje się dogadać z rządem, prowadząc wielomiesięczne negocjacje na temat możliwego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, które pozwoliłoby aplikacji kontynuować działalność w Stanach Zjednoczonych. Warto też wspomnieć, że TikTok przeniósł dane amerykańskich użytkowników z serwerów własnościowych w USA i Singapurze na serwery w chmurze hostowane przez amerykańskie Oracle.

To jednak nie uspokoiło komisarza Federalnej Komisji Łączności. Na ostateczną decyzję amerykańskiego rządu na pewno trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, a sytuację warto obserwować.