Czym są punkty na Snapie?

Punkty na Snapie są widoczne jako liczba wyświetlana przy nazwie profilu każdego użytkownika. Ich zdobywanie pozwala odblokować kolejne trofea. Czy są one przydatne albo sprawiają, że będzie można skorzystać z dodatkowych, niedostępnych innym funkcji aplikacji? Nie! Zebrane punkty służą jedynie jako rekord, którym można pochwalić się znajomym! Nie są natomiast wyznacznikiem popularności ani nie przynoszą dodatkowych korzyści.

Mimo tego wielu - zwłaszcza młodszych - użytkowników aplikacji stara się zebrać jak największą liczbę punktów. Jak szybko zdobyć punkty na Snapie? Wystarczy być aktywnym! A to nie jest wcale trudne. Aplikacja Snapchat jest intuicyjna. Jej użytkownicy posługują się jedynie gestami - wystarczy wiedzieć, kiedy przytrzymać, przesunąć palcem po ekranie telefonu albo w niego stuknąć. Nic więcej nie jest wymagane, aby korzystać z pełnej funkcjonalności Snapchata. W ten sposób spełnione zostaje główne założenie aplikacji: szybkość działania i reagowania na otrzymywane treści.

Za co są punkty na Snapie i ile można ich zdobyć?

Co jest punktowane przez Snapchat? Punkty otrzymuje każdy użytkownik aplikacji za swoją aktywność. 1 punktem premiowane jest zarówno każdorazowe przesłanie filmiku lub zdjęcia, jak i odtworzenie lub zareagowanie na wiadomości przesłane przez znajomych. Nie jest przy tym istotne, co znajduje się na zdjęciu ani jak długo trwa opublikowany filmik. 1 punkt zostanie więc przyznany tak za filmik 1-sekundowy, jak i za ten, który trwa pełne 10 sekund.

Punktów nie dostaje się natomiast za snapy otrzymane, ale nieotwarte oraz za publikowanie w My Story.

Za co są punkty na Snapie i ile można ich zdobyć? Do niedawna rekordową liczbą było... 6 milionów! Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to wynik ostateczny - użytkownicy każdego dnia zdobywają przecież kolejne punkty, a tym samym uzyskiwane przez nich wyniki stale rosną!

Warto wiedzieć, że zdobyte za aktywność w aplikacji punkty można podzielić na te uzyskane za treści opublikowane i te, które otrzymuje się za obejrzane materiały. Aby sprawdzić swój wynik w każdej z tych kategorii, wystarczy dotknąć widocznej przy nazwie profilu liczby punktów. Wówczas zostanie ona podzielona na dwie wartości - właśnie liczbę wysłanych i obejrzanych snapów.

Jak łatwo i szybko zdobyć punkty na Snapie?

Co można zrobić, aby szybko zwiększyć swój wynik? Jak łatwo i szybko zdobyć punkty na Snapie? Najprościej (i najbezpieczniej) po prostu być aktywnym. Odbierać wiadomości od znajomych, reagować na nie oraz wstawiać własne zdjęcia i filmiki.

Nie trzeba przy tym szczegółowo relacjonować swojego dnia prawdziwym znajomym. W końcu zbyt duża liczba otrzymywanych filmów będzie tylko ich irytować! Zamiast tego snapy można przesyłać... popularnym w aplikacji osobom! Nawet jeśli nie otworzą one przesłanych do nich wiadomości i na nie nie zareagują, przesyłający snapy użytkownicy i tak będą mieli doliczone punkty za aktywność!

Inne metody na to, aby szybko zwiększyć swój Snap Score to skorzystanie z jednej z aplikacji do zdobywania punktów albo zakup konta, na którym punkty są już zdobyte. Trzeba jednak wiedzieć, że takie działania nie są zgodne z regulaminem Snapchata. Ich stosowanie, jeśli zostanie wykryte, skutkuje natychmiastową blokadą konta!